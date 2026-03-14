Capital intensifica tareas de mantenimiento del arbolado público

Del 16 al 22 de marzo se realizarán trabajos de poda, erradicación de ejemplares secos y atención de reclamos en distintos sectores de la Ciudad.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa el cronograma de intervenciones previstas en el marco del plan integral de mantenimiento del arbolado público, que se desarrollará desde el lunes 16 hasta el domingo 22 de marzo, con el objetivo de mejorar la seguridad, preservar los espacios verdes y garantizar una correcta iluminación urbana.

UNA VECINA INTENDENTE

Susana Laciar