Cáritas San Juan brinda asesoramiento jurídico gratuito para personas de escasos recursos

Con el objetivo de acompañar y brindar herramientas legales a quienes más lo necesitan, Cáritas San Juan anuncia una nueva jornada de asesoría jurídica gratuita. La iniciativa está destinada específicamente a personas de escasos recursos que requieran orientación profesional en diversas áreas del derecho.

En el Audio escuchamos al Dr. Marcelo Stolarowa



El Dr. Marcelo Stolarowa, recibirá las consultas con el profesionalismo y la calidez humana que caracterizan la labor de la institución.

Los interesados podrán asesorarse sobre temas fundamentales para la organización familiar y patrimonial, tales como:

Sucesiones

Derecho de familia

Cuota alimentaria, entre otros trámites legales.

Detalles de la jornada:

Fecha de atención: Martes 28 de abril.

Lugar: Sede de Cáritas San Juan.

Turnos e información: Los interesados deberán solicitar su turno previamente comunicándose al teléfono 264 56 53 201.

Desde Cáritas San Juan reafirmamos nuestro compromiso de cercanía con la comunidad bajo el lema: «¡No estás solo, estamos para ayudarte!».

Cáritas San Juan

Teléfono para turnos: 264 56 53 201

San Juan, Argentina.