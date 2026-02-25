Convocan a empresas locales: misión comercial en India

El Ministerio de Gobierno difunde la invitación para participar de la Misión Comercial Multisectorial en Nueva Delhi. El plazo de inscripción vence el próximo 1 de marzo.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informa que se encuentra abierta la convocatoria para empresas sanjuaninas exportadoras interesadas en formar parte de la Misión Comercial Multisectorial a la India.

Esta actividad, organizada por la Subsecretaría de Promoción de las Exportaciones, las Inversiones, la Educación, la Ciencia y la Cultura; la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; y la Embajada Argentina en India de Cancillería Argentina, se desarrollará entre los días 13 y 17 de abril de 2026 en la ciudad de Nueva Delhi.



La misión representa una oportunidad clave para que las firmas provinciales diversifiquen sus destinos comerciales en uno de los mercados más dinámicos del mundo. Entre los sectores estratégicos de la matriz productiva local que se buscan potenciar en esta misión, se destacan:

Frutos secos: Especialmente pistachos, almendras y nueces.

Vitivinicultura: Vinos, mosto de uvas y pasas de uva.

Olivicultura: Aceites (a granel), aceite de oliva embotellado y productos gourmet procesados (como salsas de tomates y conservas).

Minería e Hidrocarburos: Bienes y servicios asociados a la industria.

Otros productos del agro: Frutas, legumbres y cereales, entre otros.

Desde la Secretaría de Relaciones Institucionales enfatizaron la importancia de cumplir con los plazos administrativos, ya que la fecha límite de inscripción es el domingo 1 de marzo de 2026.



Las empresas interesadas pueden obtener información técnica y acceder a los formularios de registro ingresando en este enlace.