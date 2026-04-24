Denise Robles Bonade y Rubén Martín pareja de estafadores, continuarán con detención domiciliaria

Los abogados querellantes Néstor Olivera y Marcelo Sandez, estuvieron presentes en la audiencia que en horas de la tarde de este viernes se llevó a cabo, al igual que el Fiscal Guillermo Heredia, titular la la (UFI) Unidad Fiscal de la provincia de San Juan. Otros abogados estuvieron por Zoom. Fueron varias horas de alegato hasta llegar a la conclusión que María Denise Robles Bonade y Rubén Martín tendrán tres meses más de Detención Domiciliaria.

Foto Fiscal Guillermo Heredia

Gustavo Andrés Clavijo es uno de los dueños junto a Rubén Martín del terreno donde se edificó el Barrio La Pradera en el departamento de Santa Lucía. Clavijo no firma las escrituras porque aduciría que Rubén Martín su socio le debe dinero.

Los damnificados que compraron de contado terreno y casa o terreno solo, se preguntan y por qué ellos son tomados de rehenes por Clavijo, si no le deben un centavo. Es un problema entre socios nada más.

Es increíble que los delincuentes sigan pidiendo su «LIBERTAD» y no explicar cómo cumplirán con las familias que no recibieron sus departamentos, ni casas, las que vendieron en algunos casos por ejemplo el mismo departamento a tres familias, la misma casa a dos familias y podríamos dar más ejemplos.

Los damnificados tampoco entienden como el Juez Gerardo Javier Fernández Caussi, le da tantos beneficios a María Denise Robles Bonade, de salir sola de su casa al médico o a la facultad, sin consigna policial, sin esposas. Como si no tuviera una detención domiciliaria. Es decir, está «Detenida en su casa» pero para salir ya es «LIBRE».

El Juez Caussi, antes de darle la libertad a dos estafadores, debiera saber cómo arreglarán con tantas familias damnificadas, que haya un compromiso por escrito.

Hoy el Juez Caussi, no tiene idea del dolor de los damnificados, de haberse quedado sin su techo, estar alquilando, donde hubo familias que pidieron un préstamo bancario para comprarles una vivienda a María Denise Robles Bonade y Rubén Martín, la que no les entregaron pero si deben pagar el préstamo y alquilar. Familias de más de 65 años de edad, entregaron camionetas dinero para comprar un techo que hoy no tienen. Sienten que los delincuentes de guante blanco tienen beneficios y los damnificados ninguno, están en el olvido.

Además no es sólo que no cumplieron y estafaron, casas y departamentos construidos sin permiso, clausuradas por planeamiento. Vivimos en una región sísmica, se debe construir con más razón bajo estrictas normas que ellos no tuvieron en cuenta.

Robles y Martín cambiaban permanentemente de arquitectos, no serán citados a declarar? son cómplices, con el agravante, que siendo arquitectos, sabían perfectamente el tipo deficiente de construcción que realizaban.

Esta era la viga metálica que sostenía el techo de madera de la cocina comedor. Hay fotos, vídeos, estaba la policía que fue llamada cuando empezó a abrirse el techo y es solo incumplimiento de contrato?

En el Barrio La Pradera, departamento de Santa Lucía, hicieron casas, que tampoco cumplieron con la entrega, no hay cloacas, los pozos absorbentes (que llamamos pozo negro) la profundidad es de tan solo 2m, cuando debieran tener 8 metros de profundidad, el engaño a los compradores. A quién se le ocurriría tomar la medida? uno de los damnificados fue con un profesional matriculado para dejar constancia ante la justicia.

María Denise Robles Bonade, festejaba su cumpleaños de esta manera. Su sueño se cumplió, porque meses después fue detenida y estuvo en el penal de Chimbas dos meses. Actualmente tiene «Detención Domiciliaria». (Foto de sus propias redes).

Intentó hacerse pasar con problemas de estrés, tal es así que estuvo internada en el Hospital Marcial Quiroga en el ala de psiquiatría, no le resultó hacerse pasar por inimputable.

Ella estaba en su sano juicio cuando en la escribanía Yossa, recibía el dinero de las ventas, que luego no cumpliría.

Entonces como eso no prosperó de su condición mental, se curó rápidamente, tanto es así que estudiaría Derecho y va hasta rendir, con permiso del Juez Caussi.

Rubén Martín tiene 159 denuncias formalizadas. Denise Robles tendría 146.

Estafas, defraudación y estelionato.

(El estelionato es un delito patrimonial y una forma específica de estafa que ocurre cuando alguien vende, arrienda o grava (hipoteca/empeña) bienes ajenos como propios, o bienes propios ocultando que están embargados o litigiosos. Implica engaño o silencio doloso en un contrato, afectando la buena fe del comprador o acreedor).

Serían 305 familias que demandaron tanto penal como civilmente, pero hay más que no lo hicieron por no tener dinero para empezar las demandas, lo harían cuando puedan económicamente.

Rubén Martín expresó en la primera audiencia que habló con el padre de María Denise, el Abogado «Dante Robles» y le manifestó que el poder que le dio a ella, lo tuvo hasta el 2023, que hiciera algo por los actos de su hija, pero no hizo nada.

El abogado Dante Robles y su esposa la Dra. Claudia Bonade, sabían lo que hacía la hija, según algunos damnificados, habrían depositado en una cuenta a nombre de la madre de Denisse Robles.