Detenido por intento de robo en kiosco de Albardón

El viernes por la noche, un joven fue detenido por personal policial luego de intentar robar en un kiosco ubicado en calle España y Lozano, Albardón.

Según la denuncia, el sujeto ingresó parte de su torso por una ventana y alcanzó a llevarse mercadería, pero fue sorprendido por la propietaria, quien pidió ayuda a gritos. Los vecinos rodearon al ladrón y alertaron a la policía, que llegó rápidamente y procedió a su aprehensión.

La Unidad de Apoyo Territorial (UAT) dispuso el traslado del detenido a la Comisaría 18°, vinculado por el delito de hurto simple. Los efectos secuestrados, que incluían paquetes de cigarros y cajas de fósforos, fueron devueltos a su dueño.