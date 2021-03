Día de la Memoria: plantaron árboles y refuncionalizarán el edificio de la ex Legislatura

En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el vicegobernador Roberto Gattoni participó junto al titular del Poder Ejecutivo, Sergio Uñac, del acto oficial llevado a cabo en el edificio de la ex Legislatura provincial, donde realizaron un descubrimiento de una placa recordatoria y la plantación de dos árboles en el marco de una campaña nacional “Plantemos Memoria” impulsada por organismos de Derechos Humanos, con motivo del 45º aniversario del último golpe militar. Asimismo, el primer mandatario anunció importantes proyectos que envió a la Cámara de Diputados vinculados a la construcción de la Memoria, entre ellos la refuncionalización del edificio de la ex Legislatura, a partir de la adhesión a la Ley de Sitios de la Memoria.

Estuvo presente la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone; el ministro de la Corte de Justicia, Juan José Victoria; los diputados provinciales Juan Carlos Abarca, Horacio Quiroga, Enrique Montaño, y Carlos Platero, titular de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Poder Legislativo; el secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Raúl Tello; y el director de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Carlos Alberto Goya Martínez Aranda; entre otros funcionarios.

En primer lugar, el gobernador y el vicegobernador realizaron la plantación de un árbol cada uno en los jardines de la ex Legislatura. Luego, procedieron al descubrimiento de una placa en recuerdo de los desaparecidos y en conmemoración de un nuevo aniversario del inicio del terrorismo de Estado. De esta forma dieron apertura a la puesta en valor del edificio de la ex legislatura de San Juan que próximamente será transformada en un paseo por la Memoria.

En este sentido, el titular del Poder Ejecutivo expresó “es un día donde nosotros hoy acá debemos establecer el ferro compromiso de generar que estos lugares, centros clandestinos de detención, sean integrados en los lugares donde participa, se distiende y en familia se distrae la sociedad sanjuanina”.

Seguidamente agregó “acá a mis espaldas, atrás de la ex Legislatura, un viejo velódromo que todos recordaremos con una tribuna que estaba inutilizada pero cada tanto la usábamos cuando se desarrollaba el prólogo de la vuelta San Juan. Y era un lugar oscuro y cerrado, donde la sociedad no se sentía representada. Cuando decidimos ampliar el Parque de Mayo e incorporar este sector, que es casi una postal que a los sanjuaninos nos encanta mostrar, nos dimos cuenta que lo dejábamos abierto a la sociedad misma. Entonces, el compromiso en función querido vicegobernador y diputados provinciales aquí presentes, porque también ha sido por iniciativa de ustedes por más que sea un proyecto que ayer ingresó el Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo para que sea tratado y Dios quiera aprobado por Ley que es la adhesión a la Ley de Sitios de la Memoria”.

“Este lugar- señalando el edificio de la ex Legislatura- tenga la misma perspectiva que tiene el nuevo Parque de Mayo, este sector que mostramos con muchísimo orgullo y que es parte de lo que queríamos e hicimos. Este lugar tiene que ser parte de lo mismo. Tiene que ser un lugar que podamos visibilizar, y esa ley tiene que ser el puntapié inicial para que podamos refuncionalizar, respetando por supuesto los preceptos que la propia normativa establece. Un lugar que cuando pasemos por acá esté iluminado y lo podamos mirar, para que veamos que esto es parte de lo que pasó, que nos dolió, y que solo si lo miramos con esos ojos no lo vamos a volver a cometer”, sostuvo el gobernador Uñac.

Luego, manifestó “me parece que es un día propicio para anunciar que la adhesión a la Ley para la refuncionalización de este lugar va ser acompañada por algunos otros proyectos importantes, como por ejemplo el proyecto “Jóvenes y Memoria”, que consiste en hacer docencia para que esta democracia participativa, que le queda mucho por dar todavía, sea el mecanismo que nos permita la construcción del bienestar de los argentinos, las argentinas y de los sanjuaninos y las sanjuaninas nos merecemos. Y también, la realización de cursos de capacitación en conjunto con el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación, que vamos a llevar a cabo para capacitar a las fuerzas de seguridad en la perspectivas de los derechos humanos y fundamentalmente en la no violencia institucional”.

“Creo en definitiva que hoy es un día que nos permite unirnos y reunirnos en estos lugares que nos permiten pensar y repensar nuestra historia reciente pero fundamentalmente que esa sea la base para construir un presente y un futuro que nos abrace a todos. Y esto no quiere decir que debamos pensar de la misma manera pero sí quiere decir que aun pensando distinto debamos respetarnos en la expresión de las ideas de lo que cada uno cree. Que sean las mayorías y no las fuerzas las que determinen el camino que debemos transitar entre todos; que sean el respeto y no la imposición, lo que permita sumar a más argentinos y argentinas en este camino que debe ser una necesaria reconstrucción social; que hoy día sea para pensar que un pueblo sin memoria es un pueblo que está condenado a seguir fracasando, un pueblo que no tiene la altura institucional y social de reconocer sus errores; un pueblo que es probable que los vuelva a cometer, por eso mi reconocimiento a quienes defendieron durante todo este tiempo, aun en las épocas más difíciles, los derechos humanos. Espero que este sea un día en el que podamos mirarnos a los ojos y podamos decir que estamos dispuestos entre todos a construir una provincia con espacios para todos, con pluralidad de pensamientos pero fundamentalmente con la perspectiva de sentar las bases para que la provincia pueda crecer y desarrollarse con los sanjuaninos y las sanjuaninas expresándose de la mejor manera”, concluyó así su discurso el primer mandatario provincial.

A su turno, la ministra de Gobierno expresó que “tomo palabras de Estela de Carlotto y les pido hoy como todos los años que rompamos el silencio y nos animemos a comprometernos con nuestra historia. Es la mirada amorosa, solidaria y humana la que nos permitirá reconstruir los lazos de aquel pasado que es nuestro presente”

Por último, el director de Promoción y Protección de Derechos Humanos señaló que “hay dos cosas que me suenan muy fuerte y es que en su primer discurso el presidente de la Nación dijo que los derechos humanos iban a ser la columna vertebral de su gestión y en el cierre del Acuerdo San Juan el gobernador Uñac dijo que los derechos humanos y los derechos ambientales son transversales a todas las políticas del Estado. Por otro lado, qué hermoso esto que nos llama Abuelas hoy en día a plantar memoria, estamos atravesando los dos conceptos de este San Juan que queremos construir que viene. Qué hermosos gesto en donde reinó tanto odio, tanto mal, tanto daño a la sociedad que en recuerdo de quienes desaparecieron estemos poniendo treinta mil árboles, esto nos llena de alegría”.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Facundo Ribeyrolles