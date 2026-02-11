Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 11 de febrero

EL REPORTERO 11 de febrero de 2026
dia niñas

Desde la #SecretaríadelaMujer del Sindicato de Empleados de Comercio, nos sumamos a esta fecha que visibiliza y reivindica el rol fundamental de las mujeres y las niñas en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Bajo el lema “Todas hacemos ciencia”, celebramos el conocimiento construido con perspectiva de género y reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades, el acceso pleno a la educación y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos del saber.

Porque una sociedad más justa también se construye con mujeres protagonistas del conocimiento. 💜

