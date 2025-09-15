El Concurso Pizza Sanjuanina tiene a su primer ganador

El pizzero Alex Lara fue elegido como el mejor entre más de 30 participantes y se llevó el máximo galardón en la Expo Olivícola .

En el Audio, escuchamos a Alex, nos cuenta cómo decidió inscribirse y por qué eligió los productos que sin saber lo llevarían a ser el ganador.

La final se desarrolló en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, donde un jurado de especialistas premió la creatividad y el sabor. Lara se impuso frente a seis finalistas en una reñida definición.

Después de intensas jornadas de competencia y mucho talento sobre la mesa, el Concurso Pizza Sanjuanina ya tiene a su gran ganador: Alex Lara.

El joven pizzero conquistó al exigente jurado y se quedó con el primer puesto en la final disputada durante la Expo Olivícola, en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán.

La pizza ganadora fue hecha con productos sanjuaninos como harina, aceite de oliva, salsa de tomate, jamón, albahaca y alcaucil entre otros, respetando la base del concurso.

El certamen convocó a más de 30 participantes que, con distintas propuestas, buscaron llevarse el máximo reconocimiento. Tras una primera etapa clasificatoria, el jurado seleccionó a siete finalistas: Mirko Rupcic, Erik Zamora, Iván Arnold, Nicolás Pereyra, Alejandro Balero, Alberto Videla y el flamante campeón, Alex Lara.

La definición fue seguida con atención por el público y contó con la participación de un jurado de lujo: representantes de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de Argentina (APyCE) llegaron desde Buenos Aires especialmente para la ocasión, junto a miembros del Ministerio de la Producción y de la Universidad Católica de Cuyo. Todo el proceso fue supervisado por la Escribanía Mayor de Gobierno, garantizando así la transparencia de la competencia.

El Concurso Pizza Sanjuanina no solo buscó destacar la calidad gastronómica, sino también promover la creatividad de los jóvenes talentos y poner en valor un plato que forma parte de la identidad local. En este marco, la victoria de Lara fue celebrada como un símbolo del esfuerzo y la pasión por la cocina.

Con su triunfo, Alex Lara se consagró como el gran referente de esta edición y ya es parte de la historia de un certamen que promete seguir creciendo año tras año.