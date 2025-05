El equipo de básquet femenino de Universidad ganó en la Superliga femenina

Venció en la segunda fecha de este certamen a la Sociedad Española, de San Luis.

La Superliga femenina de básquet es un torneo que incluye a 10 equipos de Mendoza, más Universidad Nacional de San Juan, Sociedad Española, y GEPU, ambos de San Luis. Este fin de semana se disputó la segunda fecha, donde “las sanjuaninas de turquesa” vencieron 65-52 a Sociedad Española, jugando de locales por primera vez y en la cancha de Urquiza. Hasta el viernes cumplían esa condición en la Federación de Box de Mendoza, lugar en el que derrotaron a GEPU, el otro conjunto puntano en el torneo.

El certamen tiene estos equipos mendocinos: Andes Talleres; Municipalidad de Maipú; Municipalidad de Luján de Cuyo; Municipalidad de Junín; Unión Deportiva San José; Rivadavia Básquet; Atenas Sport Club; General San Martín, Banco Mendoza y Juventud Mendocina. Con este último jugará la U en la próxima fecha.

El Torneo Apertura tiene este formato de competencia:

En la primera fase, jugarán todos contra todos a una sola rueda. Es decir, en total jugarán 12 partidos cada equipo. Clasificarán a la COPA DE ORO, los primeros ocho equipos y jugarán los playoffs de cuartos de final: 1 vs. 8 — 2 vs. 7 — 3 vs. 6 — 4 vs. 5

Los equipos ubicados entre la 9° y la 12° posición jugarán COPA DE BRONCE.

El equipo ubicado en la 13° posición finaliza su participación en el certamen Apertura.

Los ganadores de los cuartos de final de la COPA DE ORO (al mejor de tres partidos), se meterán en semifinales. Siempre jugarán el mejor ubicado contra el de peor ubicación en la tabla general de la primera fase.

COPA DE PLATA: los cuartos de final se jugarán a un solo partido. ¿Quiénes juegan? Los perdedores de los cuartos de final de COPA DE ORO. Ventaja de localía.

En semifinales, se enfrentarán los perdedores de las semifinales de la COPA DE ORO y los ganadores de los cuartos de final de la COPA DE PLATA. Será al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para el mejor ubicado.

COPA DE BRONCE: jugarán semifinales al mejor de tres partidos: 9 vs. 12 – 10 vs. 11.