El gobernador Orrego encabezó acciones sanitarias y presentó una nueva edición de VacunArte+ en San Juan

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó este sábado 25 de abril una serie de acciones orientadas al fortalecimiento del sistema de salud provincial, que incluyeron la firma de un convenio y el lanzamiento de una nueva edición de la Semana de Vacunación en las Américas, en el marco del programa “VacunArte+”.

Las actividades se desarrollaron entre el Centro Cívico y la Estación San Martín, y contaron con la participación del ministro de Salud de la provincia y de la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Eva Jané Llopis.

Durante la jornada, Orrego destacó el trabajo articulado entre la Provincia y los organismos internacionales, y puso en valor el rol del equipo de salud.

“Quiero expresar mi reconocimiento al trabajo que vienen desarrollando, con compromiso y entusiasmo. La salud es un área muy sensible y requiere de un esfuerzo permanente y en equipo. En San Juan tenemos un equipo de salud extraordinario que trabaja todos los días para llegar a cada rincón de la provincia”, señaló.

En esa línea, el mandatario remarcó la importancia de sostener políticas públicas que se transformen en hábitos en la comunidad: “Cuando las acciones se sostienen en el tiempo, se convierten en hábitos, y esos hábitos en una cultura de vida. Ese es el camino que queremos seguir consolidando”.

Asimismo, valoró los resultados de iniciativas como “VacunArte+”, que este año transitó su tercera edición: “Al inicio no formaba parte del calendario de la provincia, pero los resultados han sido muy satisfactorios. Esto es posible gracias al trabajo conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud y las distintas instituciones de San Juan”.

Finalmente, Orrego destacó el trabajo territorial de los equipos sanitarios: “Quiero reconocer a los vacunadores y a quienes trabajan en cada punto de la provincia, incluso en zonas alejadas. La salud se cuida todos los días y entre todos”.

Por su parte, la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Eva Jané Llopis, celebró el carácter participativo e innovador de la iniciativa, al señalar que “nos recuerda que vacunarse no es solo una decisión individual, sino un acto colectivo de protección”.

También reconoció la labor de los profesionales de la salud, vacunadores y vacunadoras, y agentes sanitarios para que las dosis lleguen a cada rincón de la provincia.

Jané Llopis destacó además los trabajos de los chicos que participaron y expresaron claramente en sus videos que “las vacunas son seguras, salvan vidas, me protegen a mí, a mi familia y a toda la comunidad”.