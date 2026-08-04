El gobernador Orrego encabezó el lanzamiento de la etapa final de los Juegos Deportivos Provinciales Evita en San Juan

El mandatario acompañó a los casi mil atletas de toda la provincia que empezaron a transitar la etapa final de la competencia.

Con la presencia del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, este martes 4 de agosto quedó oficialmente inaugurada la etapa final provincial de los Juegos Deportivos Evita 2026, en un acto realizado en el estadio Aldo Cantoni que reunió a cerca de 1.000 personas de los 19 departamentos de la provincia.

Durante la ceremonia de apertura, el gobernador estuvo acompañado por el subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara; el presidente de la Agencia San Juan Deporte, Pablo Aubone y el director de Políticas Educativas e Inclusivas, Julián Suraci, además de otras autoridades de la Secretaría de Deporte y deportistas que representarán a sus departamentos en una de las competencias más importantes del calendario deportivo argentino. El acto marcó el inicio de una semana en la que más de 2.500 participantes competirán por un lugar en la etapa nacional de los Juegos Evita.

Orrego manifestó que “en San Juan el deporte es política de Estado, este esfuerzo del gobierno provincial en apoyar esta competencia de los juegos Evita, la más federal porque están representados todos los departamentos, es una muestra de ello. El deporte une, esta competencia es un claro ejemplo con deportistas juveniles, adultos mayores y el deporte adaptado. Todos compiten, todos tienen lugar”.

La etapa final provincial se desarrollará del 4 al 10 de agosto e incluirá disciplinas de las categorías juveniles, deporte adaptado y personas mayores, reafirmando el espíritu inclusivo de un programa que promueve la igualdad de oportunidades a través del deporte y fomenta valores como el respeto, el compromiso, la solidaridad, el trabajo en equipo y el esfuerzo.

Los representantes de los 19 departamentos buscarán obtener la clasificación para la instancia nacional, llevando consigo el esfuerzo de meses de preparación y el acompañamiento de sus familias, entrenadores e instituciones deportivas.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, acompaña el desarrollo de los Juegos Deportivos Evita con un importante despliegue logístico y organizativo, garantizando que miles de sanjuaninos puedan participar de una competencia que fortalece la integración, la inclusión y el desarrollo deportivo en todo el territorio provincial.

Los Juegos Evita representan mucho más que una competencia: son una oportunidad para que niños, jóvenes, personas mayores y deportistas con discapacidad encuentren en el deporte un espacio para crecer, compartir experiencias y construir vínculos. Cada nueva edición reafirma al deporte como una política de Estado y un motor para seguir construyendo el San Juan del futuro.