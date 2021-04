El gobernador Uñac habilitó el Período Ordinario de Sesiones Legislativas 2021 con su mensaje anual

Con el pronunciamiento del mensaje anual del gobernador Sergio Uñac, quedó habilitado el Periodo Ordinario de Sesiones 2021, tal como lo establece el artículo 189º, inciso 6, de la Constitución de la provincia. Durante su discurso, el primer mandatario realizó un resumen de lo actuado hasta la fecha destacando la capacidad de resiliencia y el espíritu de recuperación que tuvieron los sanjuaninos y las sanjuaninas ante las adversidades que presentó el 2020 con la pandemia y el inicio del 2021 con el terremoto. Frente a este marco, puso en valor el sostenimiento de la economía, la continuidad de las obras, la rápida respuesta atendiendo la emergencia y el no haberse endeudado.

Al comenzar su alocución, el titular del Poder Ejecutivo señaló que “el diálogo es el mejor y más eficaz instrumento para el encuentro y la política debe ser la herramienta para construir más y mejores oportunidades para todos”.

Seguidamente, se refirió al impacto que la pandemia trajo en el mundo, el país y la provincia y señaló que “a pesar de los esfuerzos de toda la sociedad y de lo difícil que fue el año que pasó, aún no hemos superado el COVID-19. Hicimos todo lo que pudimos y supimos, intentando mitigar sus efectos y resistimos como provincia todo lo posible. Pero finalmente el virus llegó y comenzó a circular entre nosotros con lamentables consecuencias”. En este sentido, transmitió su profundo pesar por las víctimas fatales por esta enfermedad y manifestó que “constituye el saldo más negativo y lamentable de esta situación”.

Luego, recalcó que desde un primer momento el abordaje de la pandemia fue prioridad del Gobierno y su principal ocupación como gobernador. “Tuvimos que tomar decisiones en un contexto altamente incierto, sin antecedentes, sabiendo que cada acción de restricción impactaba en la salud, en la economía, y lo que es más importante, cada medida que tomábamos impactaba en el ánimo y la emocionalidad de los sanjuaninos. Esta pandemia puso a prueba a todos los gobiernos”.

Después, destacó el trabajo conjunto entre Provincia y Nación, así como con los gobiernos municipales con “la responsabilidad de cuidar a todos, de asistir a los que necesitan, de respetar sus libertades, de preservar el trabajo y la actividad económica”. También, agradeció el importante aporte de los equipos de Salud, a las fuerzas de Seguridad y Defensa y personal de Desarrollo Humano, que con profesionalismo y compromiso acompañaron a enfrentar la pandemia. Asimismo, reconoció el esfuerzo cotidiano de los docentes que se reinventaron con vocación y voluntad para contribuir al proceso educativo; así como de los intendentes, cámaras empresariales y asociaciones civiles y saludó especialmente “a las sanjuaninas y los sanjuaninos que actuaron con responsabilidad y empatía” y “a quienes la lucharon”.

A continuación, instó a la sociedad a extremar los cuidados fundamentales para proteger la salud propia, la de los seres queridos y la de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y señaló que “seguiremos vacunando al ritmo que nos permita las entregas de vacunas; esta segunda ola encontrará a nuestro sistema de Salud y a nuestro gobierno más fortalecido y experimentado”. “Fuimos capaces de superar este 2020 y seremos capaces de superar lo que resta”, aseveró el mandatario.

Al instante, sostuvo que “la crisis despertó nuestro talento para dialogar y acordar”, de esta manera puso de relieve la capacidad de los sanjuaninos para generar “el espacio y el tiempo para pensar cómo salir y qué acciones instrumentar para recuperar nuestros niveles de crecimiento y desarrollo”, valorando la concreción del Acuerdo San Juan como “la reacción de una Provincia que no quería resignar futuro; una construcción colectiva que contó con el aporte y el compromiso de todos los sectores”.

Más tarde, el gobernador se refirió al terremoto que afectó la provincia el pasado 18 de enero provocando numerosos daños materiales, y destacó la capacidad “de los sanjuaninos de renacer, de encontrar en la adversidad la fuerza y el coraje para recuperarse”. Sobre esta situación, destacó la rápida reacción del Estado provincial, que atendió la emergencia con todos los recursos, así como la solidaridad de todo el país y la rápida y oportuna ayuda del Gobierno nacional, que se materializó en la visita del presidente Alberto Fernández y su equipo de trabajo para anunciar la construcción de viviendas para los damnificados por el sismo, obra que ya está en marcha.

“Son momentos difíciles, por lo tanto, son momentos de prudencia, de diálogo, de buscar la equidad, la unidad, ayudando a quienes más lo necesitan y sumando; conscientes que en cada decisión se juega la paz y el bienestar de muchos”, agregó el gobernador.

Luego, dijo que “hemos afrontado en un mismo año la crisis que arrastraban nuestras economías regionales de los últimos años y la caída de los principales indicadores económicos y sociales al ritmo de un preocupante aumento de la inflación.

Paralelamente, la situación sanitaria demandaba restringir actividades: todos los sectores, comercial, industrial y de servicios sufrieron el impacto de la pandemia, elevándose los niveles de desocupación.

Con gran esfuerzo fuimos recuperando niveles de actividad: la obra pública, una vez más se puso a la vanguardia y comenzó a traccionar: luego movilizamos la minería con toda su potencia, la industria y el comercio. El sector turístico y gastronómico, muy afectados en los primeros meses, se comenzó a activar. Fuimos una de las primeras provincias en tener su economía activada. Tenemos, a pesar del contexto, una economía de pie, trabajando y los diferentes sectores reactivados y con proyecciones alentadoras. Nuestro nivel de empleo se ha recuperado y el presupuesto provincial ha seguido inyectando liquidez al mercado local”.

Acto seguido, el gobernador comenzó a detallar cada una de las acciones llevadas a cabo por cada área del gobierno comenzando por destacar, en medio de un difícil contexto, la recuperación de los niveles de actividad, la tracción de la obra pública y la reactivación de la minería, la industria y el comercio. Y por último, anunció las nuevas medidas y políticas a implementar en el presente año. (ver detalles más adelante)

Para cerrar, expresó “sanjuaninos y sanjuaninas, acá estamos, porque esta es nuestra tierra y por más que tiemble o llueva, por más pandemia que la azote, acá nos quedaremos y seguiremos trabajando. Sigamos, no bajemos los brazos, hemos vivido una situación difícil y no puedo prometer que lo que viene no sea difícil también. Pero lo que puedo asegurar es que si nos mantenemos juntos y unidos será posible asumir desafíos del presente y construir el futuro”.

Desarrollo de la sesión

La sesión comenzó a la 9.01 bajo un estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes para la prevención del COVID-19. Estuvo encabezada por el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni. Acompañaron los secretarios Legislativo, Nicolás Alvo y Administrativo, Roberto Iglesias.

Como invitados especiales concurrieron de forma presencial el secretario General de la Gobernación, Juan Flores; el asesor Letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo; el ex gobernador de la provincia, Jorge Escobar; el jefe RIM 22 teniente coronel, Rolando Alberto Labrousse; el jefe de la Policía de San Juan, comisario general Luis Walter Martínez; el jefe de Gendarmería, comandante principal Víctor Nelson Senicen; el arzobispo de San Juan, monseñor Jorge Eduardo Lozano; el fiscal general de la Corte de Justicia, Eduardo Quatropanni; el presidente de la Corte de Justicia de la provincia, Daniel Olivares Yapur; el defensor del Pueblo, Pablo García Nieto; el fiscal de Estado, Jorge Eduardo Alvo Varela; los diputados Nacionales, José Luis Gioja, Francisco Guevara, Walberto Allende, Eduardo Cáceres, Marcelo Orrego y la diputada Nacional, Graciela Caselles.

También asistieron los senadores Nacionales, Rubén Uñac, Roberto Basualdo y la senadora Nacional, Cristina Del Carmen López; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Domingo Raúl Tello; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tulio Abel Del Bono; el secretario de Estado de Seguridad y Orden Publico, Carlos Munisaga; el secretario de Deportes, Jorge Chica; las ministras de Gobierno, Fabiola Aubone; de Salud Pública, Alejandra Venerando; de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan; de Hacienda Y Finanzas, Marisa López; y los ministros de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano; de Minería, Carlos Astudillo; de Planificación e Infraestructura, Julio Ortiz Andino; de Educación Lic. Felipe De Los Ríos; de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabio Aballay; el presidente de Tribunal de Cuentas de la provincia, Isaac Abecasis; y el secretario General de la Asociación del Personal Legislativo (A.Pe.L.), Sergio Peralta.

Cabe recordar que los intendentes municipales estuvieron conectados virtualmente mediante la plataforma Zoom debido a las medidas sanitarias de prevención COVID-19.

Tras el izamiento de las banderas nacional y provincial por parte del diputado Carlos Platero, el secretario Legislativo arrancó con la lectura del orden del día de la sesión, que fue interrumpida por la moción de omitir la lectura por parte del legislador Juan Carlos Abarca.

A la vez, propuso un cuarto intermedio, siendo las 9.09 horas, para que pudieran salir a cumplir su misión los legisladores miembros de las comisiones encargadas de la recepción y acompañamiento del gobernador Sergio Uñac al recinto de sesiones.

En este sentido, la Comisión de Exterior integrada por la diputada Florencia Peñaloza y los diputados Juan Carlos Abarca, Sergio Miodowsky, Gustavo Usín y Andrés Chanampa, recibieron al gobernador por el ingreso de calle Las Heras donde hizo su arribo y luego procedió a brindar unas breves palabras a los medios de comunicación.

A continuación, el titular del Poder Ejecutivo, escoltado por la Comisión de Exterior, ingresó al edificio legislativo donde fue recibido por la Comisión de Interior, conformada por los legisladores Horacio Quiroga, Enrique Montaño, Enzo Cornejo y Marcelo Mallea. Ellos lo acompañaron hasta el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, con quien mantuvo una breve reunión junto con los parlamentarios titulares de los bloques.

A las 9.38 horas, las autoridades ingresaron al recinto y la sesión fue reanudada. El vicegobernador brindó la bienvenida al titular del Poder Ejecutivo para dar inicio al pronunciamiento de su mensaje anual que comenzó a las 9.40 y culminó a las 11.03 horas. Finalizado el discurso, el diputado Juan Carlos Abarca pidió la palabra para agradecer la presencia del primer mandatario, solicitó la realización de un nuevo cuarto intermedio para despedirlo e hizo moción para reanudar la primera sesión el próximo jueves 8 de abril a partir de las 9 horas, la cual fue aprobada por unanimidad.

Por último, el gobernador Sergio Uñac, acompañado por el vicegobernador Roberto Gattoni, brindó una conferencia de prensa en la sala de Vicegobernadores.

ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL AÑO 2020

En el desarrollo de la síntesis de las principales acciones desplegadas en el período 2020, Uñac acotó que San Juan cuenta con “una economía de pie, trabajando, y los diferentes sectores reactivados y con proyecciones alentadoras. Nuestro nivel de empleo se ha recuperado y el presupuesto provincial ha seguido inyectando liquidez al mercado local”

Asimismo, el gobernador resaltó la presencia de indicadores económicos alentadores, como los índices de desocupación y de pobreza, que posicionan a San Juan como una de las provincias con mejores registros en ambos aspectos. Esto fue posible gracias a la construcción, en los últimos años, de “una base sólida, con una matriz productiva diversificada, respetuosa del ambiente, innovadora y vinculada al desarrollo científico tecnológico”.

Por otro lado, puso énfasis en destacar las “medidas de control, contención y reasignación del gasto corriente que posibilitaron a la provincia adecuarse a la situación fiscal”, así como también en la capacidad para “transitar un año económica y financieramente muy difícil sin apelar al Fondo de Reserva Anticíclico, ni tomar compromisos de deuda”.

Uñac consideró que el año 2020 representó un gran esfuerzo para el sistema de salud y sus profesionales, ponderando el diseño y puso en marcha de un plan operativo de respuesta para COVID-19, el cual contó con el trabajo coordinado que permitió el acondicionamiento de instalaciones para abordar la pandemia, así como la adquisición de insumos y el nombramiento de nuevos profesionales de la salud.

Con respecto a la asistencia social a las familias afectadas por la pandemia, remarcó las diversas acciones como la tarjeta AlimentAR, que permitió asistir a los sectores más vulnerables con más de 1.800 millones de pesos, y un fuerte impulso a la economía popular a través de distintas iniciativas.

También, señaló las políticas de abordaje ante casos de violencia de género, a través del fortalecimiento de la estructura de asesoramiento, seguimiento y contención de las víctimas.

Además, el primer mandatario resaltó las tareas desarrolladas junto a organismos nacionales e internacionales para repatriar a más de 6 mil ciudadanos nativos y residentes en San Juan que quedaron varados en los más diversos lugares del mundo en el inicio de la pandemia.

Otro tema en el que hizo hincapié fue el transporte público de pasajeros, que se verá transformado a través de la RedTulum en un cambio de paradigma en el traslado de los sanjuaninos, apostando a la incorporación de tecnología, confort y agilidad. Esta iniciativa ya se puso en marcha en cuatro departamentos y próximamente se implementará en las comunas restantes.

Educación

En materia educativa, Uñac puso de relieve el trabajo realizado desde la Provincia para garantizar la continuidad de la educación ante la suspensión de las clases presenciales en todo el país a raíz de la pandemia. Ese contexto significó un desafío para la comunidad educativa sanjuanina, que a través de diversas acciones, herramientas tecnológicas y la vocación de los docentes, consiguió garantizar la continuidad pedagógica en todos los niveles.

“Se implementó el sitio web “Nuestra Aula en Linea’ que contuvo 152.000 guías pedagógicas, diseñada por docentes de todos los niveles y modalidades. Al mismo tiempo, se elaboró el Plan Jurisdiccional de Retorno a Clases Presenciales, siendo San Juan la primera provincia argentina en iniciarlas en forma paulatina. En febrero de 2021 se inició la primera instancia de presencialidad, y deseamos que poco a poco recuperemos la normalidad”.

En materia de infraestructura educativa destacó que “completamos las obras de las Escuelas Normal San Martin, Berutti y Gorriti, por un total de $550 millones. Se licitaron más de 20 obras en establecimientos educativos con recursos provinciales, como la EPET 6 y la Agrotécnica de Pocito, por un total de $150 millones. Durante el 2020 se refaccionaron más de 400 edificios escolares. Y como consecuencia del terremoto, estamos trabajando en mejoras en 90 edificios que sufrieron algún tipo de daño no estructural, con una inversión de más de $100 millones. Hace pocos días, se licitaron 8 escuelas de nivel inicial financiadas por el BID, y anunciamos concursos de obras con fondos nacionales para adecuar instalaciones sanitarias en la lucha contra el COVID-19 en otros establecimientos. También obtuvimos del Instituto Nacional de Educación Técnica, el financiamiento para la refacción total del emblemático edificio de la escuela técnica EPET 4, obra de más de 5000 m2 y un presupuesto de más de $400 millones”.

Minería

Con respecto a la actividad minera, sostuvo que la provincia ratificó en el año 2020 la continuidad de la minería en la provincia bajo una mirada integral, bajo los pilares de “velar por la seguridad ambiental, agilizar las concesiones mineras para la generación de puestos de trabajo y mantener la licencia social”.

Por otro lado, destacó la modificación de la ley de regalías mineras que estableció que los municipios que reciben estos fondos los destinen a inversión púbica exclusivamente, destinando parte de estos recursos al desarrollo y fortalecimiento de proyectos vinculados a la economía del conocimiento, representando un cambio de paradigma y una apuesta al futuro de la provincia.

También señaló que con una inversión superior a los 1.234 millones de pesos provenientes de la actividad minera, se realizaron proyectos estratégicos vinculados a la salud, a la educación, al desarrollo económico, social, productivo, industrial y turístico. “En este sentido quisiera señalar que el 42% de la inversión total de exploración del país en materia minera, se está realizando en San Juan, los cual nos demuestra que estamos en el camino correcto”.

Inversión Pública

Uñac ubicó asimismo a la inversión pública como uno de los pilares del desarrollo provincial, sosteniendo “en 2020 un 20% del presupuesto destinado a obras públicas y manteniendo el ritmo de construcción de viviendas, obras viales y eléctricas, aspirando en este período a llevar el presupuesto de obras a un 22.35%”.

Manifestó que con una importante inversión, numerosas obras viales y de servicio de aguas, cloacas y gas fueron concluidas, aportando una mejorar calidad de vida para miles de sanjuaninos beneficiados en toda la provincia.

Asimismo, resaltó la continuidad del desarrollo de proyectos de energías limpias en la provincia, con millonarias inversiones que posibilitan diversificar la matriz energética de forma sustentable.

Turismo

Pese al adverso contexto que el 2020 significó para el turismo, el gobernador rescató la capacidad del sector turístico público y privado para “transformar esta crisis en una oportunidad para desarrollar el turismo interno”, cuya reapertura en la provincia registró picos de ocupación que superaron el 90%.

Los operadores de la actividad turística, gastronómica y artística de San Juan recibieron asistencia inmediata a través de programas de apoyo y líneas de crédito, como también el alivio de la presión tributaria sobre el sector y la capacitación de sus integrantes.

“Diversos programas como el Emprendedor Turístico y Cultural, el Programa de Financiamiento “San Juan Activa’, aportaron más de $48.000.000 al sector y contribuyeron a sostener mas de 1.000 puestos de trabajo y a crear más de 200 puestos nuevos. Destacar que en el ámbito de la cultura y fruto del Acuerdo San Juan dimos un gran paso promulgando la Ley de Mecenazgo Cultural destinada a estimular e incentivar la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales” señaló el gobernador.

Empleo del sector privado

Con respecto a la situación laboral del sector privado, el titular del Poder Ejecutivo recordó “siempre hemos sostenido que el empleo de calidad es la base del desarrollo y que es el sector privado el que debe promover más y mejor empleo para las sanjuaninas y los sanjuaninos, por ello durante el 2020 se destinaron 1500 millones de pesos a líneas de créditos con tasas subsidiadas, con el fin de asistir y sostener a todos los sectores productivos, económicos y de servicios de la provincia”.

“ También aportamos al empleo desde el programa, “San Juan Trabaja” en el que oferta y demanda de empleo se articulan para que los trabajadores desocupados y las empresas demandantes de trabajo, puedan relacionarse de forma directa, 400 empresas y 10.000 trabajadores son parte de este programa que surgid del seno del AS). Conjuntamente desde el Programa de Incentivos Fiscales a la Inversión Productiva se dispusieron 337 millones de pesos favoreciendo que fueran destinados a 62 empresas que demandan empleo y servicios. En pandemia fueron necesarias más que nunca, las herramientas de inclusión financiera. Desde Garantía San Juan hemos asistido a más de 50 MiPyMEs, monto total de garantías otorgadas para operaciones de 100 millones de pesos. A través de la Agencia Calidad San Juan sostuvimos los programas de apoyo a la competitividad apuntando a la transformación digital y a la reactivación de las Mipymes”.

Ciencia y Técnica

En referencia los avances en ciencia y técnica, el mandatario remarcó la incorporación de herramientas tecnológicas y mejora en los procesos productivos beneficio a cooperativas de varios departamentos, y a través de la creación de la primera incubadora de empresas del Gobierno de San Juan, se brindó asistencia técnica y financiera para el desarrollo de nuevas empresas con alto contenido tecnológico e innovador.

En sintonía con esas medidas, 200 investigadores de las universidades locales fueron asistidos en proyectos de investigación aplicada vinculados a la mejora de procesos de producción, sostenibilidad ambiental, reconversión energética, e innovación tecnológica.

Deporte

El sector de deportes fue uno de los más afectados por la pandemia, consideró Uñac, y valoró la capacidad de adaptación del mismo que y a través del cumplimiento de los correspondientes protocolos sanitarios logró poner en marcha nuevamente las actividades.

Las obras de infraestructura en instituciones deportivas no detuvieron su marcha. Construcciones y remodelaciones fueron una constante que benefició a centenares de clubes sanjuaninos a través de diversos programas, así como también la gestión de fondos nacionales y la Ley de Inembargabilidad e Inejecutabilidad que dio un marco legítimo a las instituciones para su funcionamiento

Ambiente

El primer mandatario provincial aseveró que “en materia ambiental continuaremos trabajando con el convencimiento que la planificación del desarrollo económico debe ir de la mano con la preservación del ambiente” y puso como ejemplo al Centro Ambiental Anchipurac y al Complejo Ambiental San Juan, integrado por el Parque de Tecnologías Ambientales, el Centro de Educación e Interpretación y el Parque Tecnológico Ambiental Regional (PITAR), al que se está dotando de red vial, provisión de gas, conectividad, energía eléctrica y solar, y la red de agua.

Puso de relieve además iniciativas que van a la absoluta vanguardia en el cuidado de ambiente, como la construcción de la Planta Procesadora de Residuos Electrónicos, Electrodomésticos y de Pilas y Baterías.

“Vinculado con el tema agua y en el marco el control de su calidad hemos instalado en el cauce del Rio San Juan 4 estaciones de telemonitoreo, y fue puesto en funcionamiento en el Parque de la Biodiversidad un moderno laboratorio de limnología, que analizará el agua de nuestros lagos”, afirmó el gobernador, para luego enumerar las obras que permiten ser cuidadosos con el agua “porque es un recurso escaso en la provincia”.

La constante incorporación de tecnología, capacitación de efectivos y optimización del uso de los recursos fueron los ejes más destacados por el gobernador en materia de seguridad, considerada una prioridad de su gestión.

Seguridad

Sobre las acciones implementadas en Seguridad, señaló Uñac, comprenden la “incorporación de tecnología, cámaras, recursos humanos y capacitación de las fuerzas”, lo que ha permitido reducir los índices delictivos en la provincia desde el 2016 al 2020.

Un párrafo aparte en su discurso ocupó el comienzo de la nueva Unidad Penitenciaria en el departamento Ullum, posible gracias a una inversión conjunta entre Provincia y Nación que supera los 2 millones de pesos.

ACCIONES Y DESAFÍOS PARA EL 2021

El gobernador Sergio Uñac proyectó un 2021 con “perspectivas económicas que nos permiten pensar en una recuperación de los niveles de crecimiento”. Sin embargo, reconoció que “enfrentamos un año con incertidumbre. Sabemos que el escenario puede cambiar y que a lo mejor las condiciones que hemos pensado no se dan o son distintas a lo que esperamos. Pero somos optimistas, tenemos esperanza y por sobre esto tenemos la obligación de proyectar siempre un futuro mejor”.

Entre las medidas a implementar destacó:

Más lugares de testeos de COVID y “sumaremos dos laboratorios de análisis en el Marcial Quiroga y en la Rotonda, en Rawson, lo que implicará un aumento del 40% en la capacidad del dispositivo de diagnóstico” en la lucha contra la pandemia.

Implementación en la provincia del plan “Segundos Mil Días”, que beneficiará a niños, madres y familias, contribuyendo en el crecimiento y desarrollo del capital humano provincial.

La producción de cannabis medicinal, mediante la cual la provincia busca convertirse en un polo de desarrollo científico y tecnológico, promoviendo una nueva actividad y contribuyendo a la diversificación de la matriz productiva local con innovadores cultivos. Uñac anunció en esa línea “que se realizó el llamado público de selección de las empresas, y a partir de ahora comienza el trabajo conjunto para llevar a cabo el proceso de investigación y posterior producción”.

Promoción y garantía, desde el enfoque de los derechos humanos, de la convivencia igualitaria y respetuosa entre los géneros con el fin de erradicar la violencia hacia las mujeres y el reconocimiento y respeto de la diversidad del colectivo LGBTIQ+. Sobre este particular, recordó y destacó la importancia de la sanción de ley de paridad de género para las elecciones de cuerpos colegiados provinciales.

Los avances del proyecto Josemaría, que significará la inversión privada más importante del país constituyendo un hito en la minería en San Juan.

La construcción de viviendas. Este año se construirán 5448 viviendas con una inversión de 14 mil millones de pesos , lo que significano solo una respuesta al problema habitacional sino a la necesidad de remediar los estragos causados por el reciente terremoto.

lo que significano solo una respuesta al problema habitacional sino a la necesidad de remediar los estragos causados por el reciente terremoto. La financiación de numerosas obras viales, destacándose la pavimentación de la Ruta Provincial N°54 (Camino a Matagusanos), la construcción del puente y accesos a Pedernal, la pavimentación, obras de defensa y complementarias de la Ruta Provincial N°12 (ex RN N°149) en tramo Pachaco- Calingasta y la transformación en Autovía de la RN 40 Norte, Sección: “Av. de Circunvalación–Callejón Blanco” en Chimbas.

La construcción del nuevo y moderno edificio para la Estación Terminal de Ómnibus, que se emplazará en un predio de 11 ha adyacente al eje vial de la Ruta Nacional N°20 y requerirá una inversión estimada de 2.500 millones financiados por el Gobierno nacional.

La realización de diversas obras en materia de energías renovables y la licitación de la ampliación y optimización del Subsistema Cloacal Rawson y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Cerrillo Barbosa, una obra fundamental del sistema cuyo monto de inversión superará los 3.250 millones de pesos.

La ratificación del compromiso del gobernador con la promoción del desarrollo humano de los sanjuaninos, mediante iniciativas inclusivas, a través de programas como “Sin Límites”, “Emprender + 55”, “Joven Podes”, entre otros.

La nueva ley de turismo, cuyo proyecto ingresará próximamente a la Legislatura, significará una bisagra para el sector, contemplando nuevos escenarios y prácticas y promueve el desarrollo de innovadoras oportunidades. Asimismo, detalló diversas construcciones y refacciones que se llevan adelante para fomentar la actividad turística y además generar espacios de esparcimiento para los sanjuaninos. En ese aspecto, destacando la importancia de diversificar la matriz productiva, se trabaja en posicionar a la provincia de San Juan a nivel internacional con el turismo astronómico, apuntalando además el crecimiento del turismo religioso y cultural.

La inversión de 7 millones dólares a través del BID con aportes no reintegrables, para construir una planta de tomate provincial, fomentando asimismo el uso de energías renovables a través de una línea de financiamiento para pequeños productores.

El apoyo a la producción a través de la ampliación de las áreas de cultivo y desarrollo de nuevos polos productivos, haciendo especial hincapié en la creación de 4000 empleos en San Juan para toda la cadena productiva de los sectores industriales y agroindustriales, generando “condiciones que favorezcan el desarrollo económico, productivo y eleven la calidad de vida de su población”.

La implementación de “un nuevo Programa de Incentivos Fiscales para Apoyar la Inversión; siendo la principal finalidad la creación de empleo de calidad y el desarrollo sustentable en la provincia de San Juan. Pondremos a disposición de este Programa $2.000.000.000 millones a través de Certificados de Crédito Fiscal que podrán imputarse al pago de impuestos provinciales”.

La inversión de $200.000.000, contemplando regalías mineras y estimación de fondos nacionales destinados a las actividades científicas y tecnológicas, para el fortalecimiento del sistema local de innovación, financiando además a equipos de científicos y tecnólogos para la generación de ideas proyecto de rápida aplicación del conocimiento existente con el fin de proponer soluciones a los principales desafíos estratégicos de la provincia.

La instalación del Radio Telescopio Chino – Argentino en el Complejo Astronómico el Leoncito que representa una inversión estimada de U$D 16.000.000,00 aportados por la República Popular de China.

La inversión en el sector deportivo y sus instituciones para vincular el deporte con el sistema educativo formal e implementar el Programa Primeros Pasos, potenciando la cultura y hábitos deportivos desde la primera edad hasta la adolescencia.

La ampliación de otras iniciativas referidas al deporte, como “Yo Amo MI Club” y al desarrollo de infraestructura de los clubes, al igual que como el programa “Un Techo para No Tener Techo y la colocación del piso de parquet provisto por Conmebol y AFA en el Estadio de Pocito.

La continuación del desarrollo de la Ciudad Deportiva durante el año 2021, otro compromiso asumido en el Acuerdo San Juan, para que se realice su inauguración a comienzos del 2022, sumando además el inicio de obras del nuevo polideportivo y de las instalaciones definitivas de la Secretaría de Estado de Deportes y un convenio con AFA para crear el Primer Centro de Desarrollo del país.

La protección animal también tiene lugar en la agenda provincia con la presentación de una nueva etapa del programa “Acompañame”, que contó con el aporte de proteccionistas, veterinarios y voluntarios para logar grandes avances en cuanto a legislación, regulación e implementación de políticas que permitan mejorar la tenencia responsable de animales de compañía y de perros potencialmente peligrosos.

La construcción y refacción de comisarías, contemplando asimismo una renovación parcial del equipamiento de la fuerza policial y la incorporación de “más de 200 nuevas cámaras monitoreadas desde el CISEM 911 para reforzar el sistema de videovigilancia, con lo que llegaremos a un total de 520 equipos de monitoreo”.

En el tramo final de su discurso, el gobernador se refirió a “un tema que hace a nuestro sistema político institucional”, como la realización de elecciones primarias en agosto y generales en octubre. En este sentido, pidió al sector político demostrar “con hechos que somos capaces de debatir, que la política es y debe ser confrontación de ideas y no de personas”.

“Será una oportunidad para que la sociedad elija a sus representantes, en este caso en la Cámara de Diputados de la Nación. Todos propondremos a nuestras mejores mujeres y hombres y todos los partidos y frentes seguramente querremos quedarnos con la victoria; pero como gobernador quiero destacar que por encima de la victoria de uno u otro partido están los intereses de San Juan”, agregó el gobernador, para a continuación considerar que la provincia necesita “diputados nacionales que sostengan el desarrollo y las políticas de crecimiento”.

