El Sindicato de Empleados de Comercio celebró sus 109 años con un homenaje a su historia

En el marco de su 109° aniversario, el Sindicato de Empleados de Comercio realizó un acto conmemorativo en el que se descubrieron los retratos de los secretarios Generales que condujeron la institución a lo largo de su historia, y una celebración religiosa.

La actividad contó con la presencia de autoridades gremiales y del comercio sanjuanino, afiliados, exdirigentes y familiares, en un emotivo reconocimiento al legado de quienes marcaron el rumbo del gremio.

Durante el acto, la secretaria general, Mirna Moral, destacó la importancia de la memoria institucional y repasó su trayectoria dentro del sindicato, que comenzó hace más de 40 años. También recordó que asumió la conducción en 2017 tras el fallecimiento de Raúl Ávila y que fue elegida en dos períodos consecutivos.

En su discurso, subrayó además el carácter histórico de su gestión como primera mujer en ocupar el cargo, y se refirió al contexto actual de los trabajadores frente a los desafíos del mundo laboral, reafirmando el compromiso del sindicato en la defensa de sus derechos.

Asimismo, puso en valor el trabajo del equipo de conducción, junto al secretario adjunto José Gremoliche, en el fortalecimiento de la institución y sus servicios.

La jornada concluyó con un espacio de encuentro entre los presentes, compartiendo la tradicional torta de cumpleaños y celebrando un nuevo aniversario con memoria, compromiso y mirada hacia el futuro.

Mirna Moral

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