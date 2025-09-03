El Zonal Cuyano de automovilismo vuelve al Villicum
El fin de semana del 6 y 7 de septiembre, el Circuito San Juan Villicum recibirá por segunda vez en el año al Campeonato Zonal Cuyano de automovilismo en lo que será la sexta fecha de la temporada.
El Zonal visitará el Circuito San Juan Villicum con las cinco categorías que vienen disputando el campeonato: Clase 2, Fórmula Cuyana, Turismo Pista 1.4, Promocional y TC Cuyano.
Como ocurre cada vez que el Zonal Cuyano viene a la provincia, aumenta el número de pilotos locales que se suman al habitual parque de la categoría; por ello, se espera inscriptos en todas las categorías, excepto –por ahora- en Fórmula Cuyana.
Lista tentativa de pilotos sanjuaninos para la sexta fecha Zonal
Clase 2
1- Facundo Della Motta
2- ¿Oscar Royón?
Turismo Pista 1.4
3- Nicolás Peralta
4- Gonzalo Martínez
5- Pablo Pelegrina
TC Cuyano
6- Ariel Flaquer
7- Ernesto Vidal
8- Franco Benedetti
9- Carlos Rojo
Promocional Fiat
10- Juan Sebastián Pérez
11- Maxi Juan
12- Federico Álvarez
13- Gonzalo Oropel
14- Nicolás Flores
15- Mauricio Martos
16- Javier Flores
El valor de entrada se fijó en $500 por día (sábado y domingo) y el cronograma de actividades se dará a conocer en el curso de la semana.