Emotivo encuentro en Rivadavia

EL REPORTERO 14 de abril de 2026
veteranos riv

Veteranos de Guerra de Malvinas compartieron un emotivo encuentro en el edificio municipal, donde participaron de un desayuno junto a funcionarios y concejales del departamento, en una iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Acción Social.

Una jornada atravesada por el respeto, la memoria y el reconocimiento, que nos invita a poner en valor su entrega, su historia y el profundo compromiso que representan para toda la comunidad.

Honrar su legado es mantener viva la memoria colectiva y fortalecer nuestra identidad como sociedad.💚

Como cierre del encuentro, se realizó la entrega de obsequios en agradecimiento por su invaluable aporte a la historia de nuestro país.

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