Este jueves inicia el II Congreso Nacional de Deporte Inclusivo

Con una fuerte impronta federal y un enfoque en la igualdad de oportunidades, San Juan vivirá el II Congreso Nacional de Deporte Inclusivo, que se desarrollará este jueves 2 y viernes 3 de octubre en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán. Durante dos jornadas, referentes nacionales e internacionales compartirán experiencias, talleres y paneles que abordarán la inclusión desde diferentes miradas, con el deporte como herramienta transformadora.

Además, en paralelo se realizará una feria institucional con la participación de asociaciones civiles, fundaciones, universidades y organismos gubernamentales que trabajan en la inclusión social, educativa, deportiva y cultural.

En la previo del inicio del Congreso, se realizara la conferencia de prensa del “Mes de la Inclusión” la misma será mañana miércoles 1° de octubre las 11hs en la Sala de Marcación del Teatro Bicentenario.

Jueves 2 de octubre

La actividad dará inicio a las 8 horas con las acreditaciones, seguidas del acto de apertura a las 9.

Panel “Construyendo Valores” (9:30 a 11:30 hs)

Un espacio de reflexión sobre el rol del deporte en la formación integral de las personas, con la participación de un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, coaches, kinesiólogos, nutricionistas y preparadores físicos.

Disertantes : Alejandro Moreno, Lic. Eliana Lepez, Lic. Germán Salinas y Lic. Santiago de la Torre.

Charla "Las voces del entrenador" (12 a 13 hs)

A cargo de Hernán Vila , quien profundizará sobre el rol del entrenador como comunicador y su influencia en el aprendizaje de los deportistas.

Panel "Deporte Adaptado" (15 a 16 hs)

Se abordará el impacto psicológico en el deportista con discapacidad y las estrategias de adaptación para una práctica deportiva inclusiva.

Disertantes : Lic. Mariano Carrizo, Lic. Andrea Lloveras, Lic. Natalia Palacios y Master. Isabel Gallegillo.

Charla "Alto Rendimiento Adaptado" (15:40 a 16:30 hs)

Protagonizada por Alejandro Maldonado , atleta paralímpico argentino, quien compartirá su historia de superación y disciplina en el camino hacia la alta competencia.

Charla "Construyendo Puentes" (16:30 a 17:30 hs)

El profesor Eduardo Sotelo presentará herramientas para la inclusión de infancias con autismo en espacios recreativos, lúdicos y deportivos.

Viernes 3 de octubre

La segunda jornada se abrirá con un nuevo bloque de paneles y charlas que pondrán en el centro la relación entre deporte, salud, inclusión y valores sociales.

Panel “Deporte y Salud” (9:20 a 11:30 hs)

Disertarán la Lic. Andrea Reynoso, Lic. Ana Videla, Lic. Mariela Ríos Bertaggia y Lic. Carina Ruggeri sobre los vínculos entre salud mental y actividad física.

Además, se presentará la experiencia de Terapia Ocupacional en Natación Adaptada en San Juan 2023 , con la Lic. Ana Julieta Pereira y la Lic. Ingrid Belén Royo Peluc.

Charla "Cuando la mirada pesa más que el cuerpo" (12 a 13 hs)

A cargo de Sergio Verón , quien analizará el impacto del estigma social en los cuerpos no hegemónicos y defenderá la inclusión real en el movimiento.

Panel "Deporte sin violencia" (15 a 16 hs)

Una mesa que reunirá a Nelson Leiva, Melina Soledad Illanes y Guillermo Tula Aguilar para debatir sobre el impacto de la violencia en el arbitraje. Además, se presentará el protocolo “Elijo creer, un deporte sin violencia”, impulsado por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

Charla "Dejá un legado más allá del deporte" (16:30 a 18 hs)

Con el cierre estelar de la campeona olímpica Paula Pareto y su entrenadora Laura Martinel, quienes reflexionarán sobre la importancia de la resiliencia, la disciplina y la construcción de un legado que trascienda las victorias deportivas.

Feria de Inclusión

Durante ambas jornadas, de 10 a 18 horas, se llevará a cabo la Feria de Inclusión, con más de 30 instituciones participantes entre asociaciones civiles, fundaciones, universidades y ministerios. Allí, el público podrá conocer programas y proyectos vinculados a la salud, el deporte, la cultura y la inclusión social.

Algunos de los participantes confirmados son: Aguas Verdes, Asociación Civil Autismo San Juan, Asociación Parkinson San Juan, Fundación Danielito, Fundación Endometriosis San Juan, Universidad Católica de Cuyo, Gobierno de San Juan, entre otros.

Además de los diversos talleres y clínicas que se realizaran en el Centro Cultural Conte Grand durante toda la jornada.

Una cita con la inclusión

El II Congreso Nacional de Deporte Inclusivo será un espacio de encuentro y reflexión que reunirá a deportistas, entrenadores, profesionales de la salud, dirigentes, instituciones y familias, con el objetivo de seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva, donde el deporte sea un derecho y una oportunidad para todos.