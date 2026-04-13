Exportaciones de San Juan acumulan 85% de aumento en dos años

Por segundo año consecutivo las exportaciones del sector privado sanjuanino volvieron a crecer, y después de más de 10 años de retrocesos, volvieron a superar los 2000 millones de dólares anuales facturados. Así San Juan se consolida como la provincia de mayor cantidad de exportaciones en la región de Cuyo, superando a Mendoza.

Las Exportaciones de 2023 fueron de 1.113 millones de dólares FOB y 552 mil Toneladas, mientras que las Exportaciones en 2024 fueron de 1.847 millones dólares FOB y 690 mil Toneladas. Esto implica que en 2024 respecto de 2023 se creció un 66% en facturación y un 25% en volumen. Pero entrando ya en el último año 2025, se verifica que las Exportaciones volvieron a crecer hasta 2.046 millones de dólares facturados, manteniendo 690 mil toneladas. Esto representó un aumento respecto de 2024 del 11 % en dólares y con igual volumen despachado. Si comparamos el comportamiento del 2025 en relación al 2023 tenemos acumulado en los últimos dos años un aumento en dólares facturados del 85% y de un 25% en toneladas despachadas.

Del análisis del comercio exterior provincial surge además que aumentaron no solo las exportaciones mineras. Estas representan más del 80% de la facturación, por el crecimiento del precio internacional del oro, y también del volumen entregado, por los despachos a Chile de la Cal para uso industrial. Pero también aumentaron en general las exportaciones tradicionales incluidas las agroindustriales. En el caso del sector vitícola aumentaron un 20% en 2025 impulsadas por la pasa de uva y el mosto. El sector olivicola fue la excepción ya que se vio afectado en su volumen por la vecería estacional y las contingencias climáticas del verano de 2025, en tanto que también el precio internacional del aceite de oliva registró bajas.

Como ya se señaló el principal sector exportador sigue siendo el sector minero, pero puede destacarse que el sector vitícola volvió a ocupar el segundo lugar, superando a la industria manufacturera. Finalmente los informes indican que los principales productos exportados en 2025 por San Juan son, en el siguiente orden Oro y Plata, Medicamentos, Pasas de uva, Cal, Mosto y Aceite de Oliva. En tanto que los principales mercados de destino de las exportaciones sanjuaninas son Suiza e India por el oro, y siguen luego Brasil, Estados Unidos y Chile para los demás productos.