Fabián Martín recibió a autoridades de Santander Argentina

El vicegobernador Fabián Martín mantuvo una reunión con autoridades de Santander Argentina en el marco de las actividades por el aniversario de la minería y la realización de la Expo San Juan Minera, eventos que reúnen a distintos actores vinculados a uno de los sectores estratégicos para el desarrollo económico de la provincia.

El encuentro tuvo lugar en el edificio Anexo de la Legislatura y contó con la participación del equipo de Santander Argentina, liderado por Fernando Bautista (Head de Canales y Distribución Comercial en Santander Argentina), Analia Balladores (Head Comercial Zonal – Santander Argentina), Florencia Mercado Berenguer y Osvaldo Skorojod (Lideres de sucursales en San Juan).

Durante la reunión, dialogaron sobre la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos entre el sector financiero y la actividad minera, con el objetivo de acompañar el crecimiento y las oportunidades que genera esta industria para la provincia y la región.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Mario Contreras