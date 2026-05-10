Fabián Martín recibió a autoridades de Santander Argentina

EL REPORTERO 10 de mayo de 2026
Martin Santander

El vicegobernador Fabián Martín mantuvo una reunión con autoridades de Santander Argentina en el marco de las actividades por el aniversario de la minería y la realización de la Expo San Juan Minera, eventos que reúnen a distintos actores vinculados a uno de los sectores estratégicos para el desarrollo económico de la provincia.

El encuentro tuvo lugar en el edificio Anexo de la Legislatura y contó con la participación del equipo de Santander Argentina, liderado por Fernando Bautista (Head de Canales y Distribución Comercial en Santander Argentina), Analia Balladores (Head Comercial Zonal – Santander Argentina), Florencia Mercado Berenguer y Osvaldo Skorojod (Lideres de sucursales en San Juan).

Durante la reunión, dialogaron sobre la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos entre el sector financiero y la actividad minera, con el objetivo de acompañar el crecimiento y las oportunidades que genera esta industria para la provincia y la región.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Mario Contreras

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