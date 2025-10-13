Farmacia Mercantil modifica su horario de atención

La Farmacia Mercantil y la Mutual Amecom informan a sus afiliados y al público en general que, a partir del lunes 13 de octubre de 2025, el horario de atención será de 8 a 15 horas, debido a tareas de trabajo interno.

Se solicita a los usuarios tener en cuenta esta modificación al momento de realizar sus trámites o compras en la institución.

Por consultas, se recomienda comunicarse a través de los canales habituales de contacto de la Farmacia Mercantil, mensaje de WhatsApp

2645 04-6243

Gracias por su comprensión

Mirna Moral

Presidente

#amecom#farmaciamercantil#sanjuan