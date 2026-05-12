Feria y Mercado de Abasto: buenos precios y la mejor calidad
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa a comerciantes y vecinos los precios de referencia de esta semana.
Verduras
|PRODUCTO
|DESDE
|HASTA
|PAPA
|$800
|$1000
|CAMOTE
|$1000
|$1500
|ZANAHORIA
|$800
|$1000
|ZAPALLO TIERNO
|$1000
|$2000
|ZAPALLO INGLÉS
|$1200
|$1500
|ZAPALLO ANCO
|$1200
|$1500
|CHOCLO
|$500
|$800
|AJO
|$600
|$800
|ACELGA
|$800
|$1000
|ESPINACA
|$900
|$1200
|TOMATE PERITA
|$900
|$1500
|TOMATE PLATENSE
|$1200
|$1500
|CEBOLLA
|$800
|$1000
|CEBOLLA DE VERDEO
|$600
|$700
|PIMIENTO
|$2000
|$2500
|MORRÓN
|$4000
|$5000
|BERENJENA
|$800
|$1200
|LECHUGA
|$1000
|$1200
|PEPINO
|$1500
|$2000
|BRÓCOLI
|$1500
|$2000
|REMOLACHA
|$1500
|$3000
|REPOLLO
|$1500
|$2000
|RÚCULA
|$500
|$600
|PALTA
|$5500
|$6000
|ESPÁRRAGO
|$1500
|$2000
|CHAUCHA
|$1500
|$2500
Frutas:
|PRODUCTO
|DESDE
|HASTA
|BANANA
|$2000
|$2500
|MANZANA
|$2000
|$2500
|NARANJA
|$1800
|$2000
|DURAZNO
|$2000
|$2500
|CIRUELA
|$2500
|$3000
|MANDARINA
|$2000
|$2300
|KIWI
|$6000
|$7500
|CEREZA
|$12.000
|$13.000
|LIMÓN
|$250
|$300
|PERA
|$2000
|$2200
|POMELO
|$2000
|$3000
|FRUTILLA
|$9000
|$13.000
|ANANÁ
|$4000
|$4500
|MANGO
|$2000
|$3000
|SANDÍA
|$700
|$800
|UVA
|$2000
|$3000
|DAMASCO
|$1500
|$2000
|MELÓN
|$2000
|$2500
Carnes
|PRODUCTO
|DESDE
|HASTA
|ASADO
|$16.500
|$17.000
|BLANDA
|$16.000
|$18.000
|MOLIDA COMÚN
|$5500
|$6000
|MOLIDA ESPECIAL
|$12.000
|$13.000
|PECETO
|$18.000
|$19.000
|COSTILLA
|$12.000
|$14.000
|COSTILLA DE CERDO
|$5000
|$6500
|MATAMBRE
|$14.000
|$15.000
|MATAMBRE DE CERDO
|$8000
|$9000
|CHORIZO
|$6000
|$7000
|MORCILLA
|$4000
|$4500
|BONDIOLA
|$8000
|$9000
|MOLLEJA
|$22.000
|$23.000
|OSOBUCO
|$8000
|$9000
|HÍGADO
|$4500
|$5000
|LENGUA
|$9000
|$10.000
|HUEVOS (cartón x 30)
|$5000
|$6500
|POLLO
|$3500
|$4000
|PECHUGA
|$7800
|$8300
|MONDONGO
|$6000
|$7000
|PATA MUSLO
|$3600
|$4000
|BLANDA DE CERDO
|$8000
|$9000
|MILANESA DE CARNE
|$13.000
|$14.000
|MILANESA DE CERDO
|$8000
|$9500
|MILANESA DE POLLO
|$4000
|$5000
|CHINCHULINES
|$5000
|$6000