Feria y Mercado de Abasto: buenos precios y la mejor calidad

EL REPORTERO 10 de marzo de 2026
verduras frutas bien

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa a comerciantes y vecinos los precios de referencia de esta semana.

PRODUCTODESDEHASTA
ASADO$12.000$17.000
BLANDA$15.000$19.500
MOLIDA COMÚN$5000$6000
MOLIDA ESPECIAL$12.000$13.000
PECETO$18.500$22.000
COSTILLA$14.000$14.800
COSTILLA DE CERDO$6500$7000
MATAMBRE$15.000$16.000
MATAMBRE DE CERDO$8000$9000
CHORIZO$5500$6000
MORCILLA$5000$6500
BONDIOLA$8000$9000
MOLLEJA$22.000$23.000
OSOBUCO$9000$12.000
HÍGADO$4000$6000
LENGUA$9500$12.000
HUEVOS (cartón x 30)$4400$5000
POLLO$3000$4300
PECHUGA$7800$8300
MONDONGO$6000$7000
PATA MUSLO$3600$4200
BLANDA DECERDO$8000$9000
MILANESA DE CARNE$14.000$16.000
MILANESA DE CERDO$8000$8500
MILANESA DE POLLO$4000$5000
CHINCHULINES$8000$9000
PRODUCTODESDEHASTA
BANANA$1500$2500
MANZANA$1500$2500
NARANJA$1500$2500
DURAZNO$1000$2000
CIRUELA$1500$2500
MANDARINA$1500$2500
KIWI$8000$11.000
CEREZA$12.000$13.000
LIMÓN$300$500
PERA$2500$3000
POMELO$1500$2000
FRUTILLA$10.000$12.000
ANANÁ$4000$4500
MANGO$2500$3000
SANDÍA$450$600
UVA$800$1500
DAMASCO$1500$2000
MELÓN$1500$2000
PRODUCTODESDEHASTA
PAPA$400$750
CAMOTE$1000$1500
ZANAHORIA$1000$1500
ZAPALLO TIERNO$500$700
ZAPALLO INGLÉS$1300$1500
ZAPALLO ANCO$1000$1500
CHOCLO$300$400
AJO$400$600
ACELGA$1000$1500
ESPINACA$1700$2000
TOMATE PERITA$500$1000
TOMATE PLATENSE$1000$1500
CEBOLLA$500$650
CEBOLLA DE VERDEO$500$600
PIMIENTO$1500$2500
MORRÓN$4000$5000
BERENJENA$800$1500
LECHUGA$1000$1200
PEPINO$1500$2000
BRÓCOLI$1000$1500
REMOLACHA$1000$1500
REPOLLO$1500$2000
RÚCULA$400$600
PALTA$7000$10.000
ESPÁRRAGO$1000$1500
CHAUCHA$1500$2500

