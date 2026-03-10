Feria y Mercado de Abasto: buenos precios y la mejor calidad

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa a comerciantes y vecinos los precios de referencia de esta semana.
|PRODUCTO
|DESDE
|HASTA
|ASADO
|$12.000
|$17.000
|BLANDA
|$15.000
|$19.500
|MOLIDA COMÚN
|$5000
|$6000
|MOLIDA ESPECIAL
|$12.000
|$13.000
|PECETO
|$18.500
|$22.000
|COSTILLA
|$14.000
|$14.800
|COSTILLA DE CERDO
|$6500
|$7000
|MATAMBRE
|$15.000
|$16.000
|MATAMBRE DE CERDO
|$8000
|$9000
|CHORIZO
|$5500
|$6000
|MORCILLA
|$5000
|$6500
|BONDIOLA
|$8000
|$9000
|MOLLEJA
|$22.000
|$23.000
|OSOBUCO
|$9000
|$12.000
|HÍGADO
|$4000
|$6000
|LENGUA
|$9500
|$12.000
|HUEVOS (cartón x 30)
|$4400
|$5000
|POLLO
|$3000
|$4300
|PECHUGA
|$7800
|$8300
|MONDONGO
|$6000
|$7000
|PATA MUSLO
|$3600
|$4200
|BLANDA DECERDO
|$8000
|$9000
|MILANESA DE CARNE
|$14.000
|$16.000
|MILANESA DE CERDO
|$8000
|$8500
|MILANESA DE POLLO
|$4000
|$5000
|CHINCHULINES
|$8000
|$9000
|PRODUCTO
|DESDE
|HASTA
|BANANA
|$1500
|$2500
|MANZANA
|$1500
|$2500
|NARANJA
|$1500
|$2500
|DURAZNO
|$1000
|$2000
|CIRUELA
|$1500
|$2500
|MANDARINA
|$1500
|$2500
|KIWI
|$8000
|$11.000
|CEREZA
|$12.000
|$13.000
|LIMÓN
|$300
|$500
|PERA
|$2500
|$3000
|POMELO
|$1500
|$2000
|FRUTILLA
|$10.000
|$12.000
|ANANÁ
|$4000
|$4500
|MANGO
|$2500
|$3000
|SANDÍA
|$450
|$600
|UVA
|$800
|$1500
|DAMASCO
|$1500
|$2000
|MELÓN
|$1500
|$2000
|PRODUCTO
|DESDE
|HASTA
|PAPA
|$400
|$750
|CAMOTE
|$1000
|$1500
|ZANAHORIA
|$1000
|$1500
|ZAPALLO TIERNO
|$500
|$700
|ZAPALLO INGLÉS
|$1300
|$1500
|ZAPALLO ANCO
|$1000
|$1500
|CHOCLO
|$300
|$400
|AJO
|$400
|$600
|ACELGA
|$1000
|$1500
|ESPINACA
|$1700
|$2000
|TOMATE PERITA
|$500
|$1000
|TOMATE PLATENSE
|$1000
|$1500
|CEBOLLA
|$500
|$650
|CEBOLLA DE VERDEO
|$500
|$600
|PIMIENTO
|$1500
|$2500
|MORRÓN
|$4000
|$5000
|BERENJENA
|$800
|$1500
|LECHUGA
|$1000
|$1200
|PEPINO
|$1500
|$2000
|BRÓCOLI
|$1000
|$1500
|REMOLACHA
|$1000
|$1500
|REPOLLO
|$1500
|$2000
|RÚCULA
|$400
|$600
|PALTA
|$7000
|$10.000
|ESPÁRRAGO
|$1000
|$1500
|CHAUCHA
|$1500
|$2500