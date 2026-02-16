Gafas ahora ayudarán a identificar personas en la calle con una cámara

La función de reconocimiento facial solo identificará a conexiones del usuario o perfiles públicos en Facebook e Instagram

Meta prepara un función de reconocimiento facial para sus gafas inteligentes Ray-Ban Meta y Oakley Meta. Esta tecnología, que planea lanzar en 2026, permitirá a los usuarios identificar a personas en tiempo real mientras caminan por la calle, utilizando el nuevo sistema Name Tag y el asistente de inteligencia artificial Meta AI, según un informe de The New York Times.

Qué es el sistema Name Tag y cómo funcionará en las gafas de Meta

La función Name Tag está diseñada para permitir que las gafas inteligentes reconozcan rostros y ofrezcan información sobre las personas a quienes el usuario se cruza en su entorno. Para conseguirlo, el dispositivo utiliza cámaras y sensores que captan imágenes en tiempo real y las procesan mediante el asistente de inteligencia artificial de Meta.

El sistema analizará los rostros y buscará coincidencias en las plataformas de la compañía, como Facebook e Instagram. Así, el usuario podrá recibir datos sobre la identidad de las personas, siempre que hayan configurado cuentas públicas o tengan relación directa con el portador de las gafas.

Según fuentes internas, la opción de reconocimiento no será universal: no permitirá identificar a cualquier persona sin restricciones, sino que estará acotada a conexiones del usuario o a perfiles públicos en las redes sociales de Meta.

Cuáles son los riesgos de privacidad de esta función de MEta

La incorporación de reconocimiento facial en las gafas de Meta ha reavivado preocupaciones sobre la privacidad y los derechos civiles. Organizaciones como la American Civil Liberties Union han advertido sobre los riesgos de permitir que dispositivos portátiles identifiquen rostros en el espacio público, poniendo en juego el anonimato y la seguridad personal.

En 2024, dos estudiantes de la Universidad de Harvard demostraron la capacidad de estas gafas para identificar a desconocidos en el metro de Boston utilizando herramientas comerciales de reconocimiento facial, lo que generó un intenso debate sobre los límites éticos y legales de la tecnología.

Algunos estados y ciudades de Estados Unidos ya han puesto restricciones o prohibiciones al uso de reconocimiento facial por parte de la policía, y legisladores demócratas han solicitado a las agencias federales que limiten su utilización en las calles del país.

Fuente: Infobae