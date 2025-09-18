Horóscopo 18 de septiembre
Aries
Mercurio llega a Libra, iluminando conversaciones de pareja, contratos o negociaciones importantes hasta el 5 de octubre. Pero con Neptuno Aries, cuidado con proyectar miedos antiguos o repetir patrones de autosabotaje. Si algo te confunde, mejor haz una pausa. No todas las promesas de amor o sociedad son lo que parecen. Sé clara contigo primero.
Tauro
Tu mente está enfocada en rutinas, salud y productividad gracias a Mercurio en Libra, hasta el 5 de octubre. Pero con Neptuno, puede surgir confusión respecto a tus prioridades colectivas. ¿Estás cumpliendo con tus metas o solo tratando de agradar al grupo? Prioriza lo que te hace bien física y mentalmente. No te pierdas en expectativas ajenas.
Géminis
Mercurio te pone coqueta, creativa y expresiva hasta el 5 de octubre, pero Neptuno puede nublar tus ambiciones. Puedes sentirte insegura sobre si seguir el placer o “hacer lo correcto” profesionalmente. La clave hoy es no tomar decisiones drásticas: observa cómo se alinean tus pasiones con tu reputación a largo plazo.
Cáncer
La llegada de Mercurio Libra te hace mirar al pasado o abrir conversaciones familiares pendientes. Sin embargo, con Neptuno en oposición podrías idealizar una historia o creer que alguien ha cambiado cuando no es así. Las raíces emocionales importan, pero que no te cieguen a la realidad. Revisa tus creencias antes de actuar.
Leo
Mercurio en Libra, hasta el 5 de octubre, te llena de ideas, mensajes y movimiento. Pero con Neptuno en oposición ten cuidado con lo que no se dice, sobre todo en temas financieros o sexuales. Puedes descubrir secretos o sentir que alguien te oculta algo. Hoy es mejor preguntar directamente y evitar suposiciones. La claridad emocional es la nueva seducción.
Virgo
Mercurio entra a Libra, iluminando temas de dinero, autoestima y valores personales. Pero con Neptuno en oposición, podrías caer en la tentación de complacer a alguien más a costa de ti. ¿Estás eligiendo desde el amor propio o desde el miedo al rechazo? Ajusta tus límites sin culpa. Lo que no se negocia, se honra.
Libra
Mercurio entra a tu signo y con ello llega una ola de claridad mental, ideas renovadas y capacidad de expresión. Pero con Neptuno en oposición, puedes sentirte físicamente drenada o desmotivada si no alineas tu cuerpo con tus palabras. Evita prometer más de lo que puedes cumplir. Escucha a tu cuerpo antes de contestar cualquier mensaje.
Escorpio
Mercurio entra a Libra y hasta el 5 de octubre activa el archivo oculto de tu subconsciente. Puedes tener sueños reveladores o memorias que regresan con fuerza. Pero Neptuno en oposición te hace vulnerable a idealizar romances, proyectos creativos o deseos no resueltos. Si algo parece muy perfecto, espera unos días antes de comprometerte.
Sagitario
Tu mente está en lo colectivo con Mercurio en Libra, pero tu corazón podría sentirse confuso con Neptuno en oposición. Hay algo en casa, en tu núcleo emocional, que pide atención. Tal vez estás priorizando el futuro sin revisar si tu base es estable. Reúnete con amigas o colegas, pero no postergues el autocuidado emocional.
Capricornio
Mercurio llega a Libra y enciende asuntos profesionales, imagen pública y autoridad. Pero con Neptuno en oposición podrías tener malentendidos por mensajes poco claros o comunicación pasivo-agresiva. Si algo no se entiende, sé tú quien lo aclare. Hoy brillas más cuando tu discurso es directo, empático y con visión.
Acuario
Mercurio ilumina libros, viajes, estudios, nuevas perspectivas hasta el 5 de octubre. Pero Neptuno en oposición puede hacerte dudar de tu valor o de si realmente puedes sostener ese sueño. La clave está en no tomar decisiones financieras desde la ansiedad. Invierte en lo que te da expansión mental, no en lo que solo promete status vacío.
Piscis
Hasta el 5 de octubre, Mercurio en Libra activa conversaciones intensas: de pareja, de deudas, de intimidad, de herencias emocionales. Puedes sentirte confundida sobre lo que tú sientes vs. lo que el otro proyecta. Si hay tema delicado en puerta, haz journaling antes de hablar. Mereces ser clara contigo.
Fuente: Vogue