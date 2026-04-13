Iluminaron de rojo para concientizar sobre el Parkinson

Este sábado 11 de abril, el frente del Anexo Ministerial se iluminó de rojo, tonalidad que identifica la lucha de los pacientes con Parkinson. La iniciativa busca concientizar sobre la realidad que viven las personas que padecen Parkinson y visibilizar los procesos físicos y emocionales, pero también dar a conocer las necesidades y cómo superan los efectos de los síntomas y tratamientos de esta enfermedad neurodegenerativa.

Llamar la atención y empatizar es la consigna a la que adhirieron las autoridades y los equipos técnicos de la Dirección de Personas con Discapacidad, a partir de la actividad propuesta por los integrantes de la Asociación Civil Parkinson San Juan, una entidad que reúne a pacientes, familiares y cuidadores o acompañantes desde hace 15 años. Es por eso que se decidió iluminar de rojo el edificio dónde funciona esta Dirección, además de otras dependencias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en la calle Hipólito Yrigoyen, en Santa Lucía.

Además del Anexo, se iluminaron en la misma jornada, según detalló Graciela Orostizaga, fundadora y presidenta de la entidad civil, el puente del Bicentenario y el Teatro del Bicentenario, también los edificios de los municipios de Capital, Santa Lucía, Rawson, Rivadavia, Pocito y Chimbas y la Casa Natal de Sarmiento. Además, de una actividad en la Legislatura, en consonancia con las acciones que se llevan adelante en todo el país.

El 11 de abril se estableció como el Día Mundial del Parkinson para recordar la fecha de nacimiento de quien le dio el nombre a la enfermedad, el médico británico James Parkinson. Este profesional en 1817 fue el primero en describir en un ensayo, los síntomas de un trastorno que afecta a millones de personas en el mundo y en el que es clave la detección temprana. En 1997, la Organización Mundial de la Salud y otras entidades semejantes, propusieron que esta fecha sirva para fomentar la investigación científica y visibilizar los desafíos que enfrentan quien lo padece.

La enfermedad es un trastorno del sistema nervioso neurodegenerativo que provoca movimientos involuntarios o incontrolables -como temblores, rigidez muscular y lentitud en los movimientos, dificultad para caminar, pérdida de equilibro, cambios en la expresión facial asociados a depresión, ansiedad, alteración del sueño, pérdida del sentido del olfato, entre otros- debido a la disminución de las neuronas que producen la dopamina en el cerebro, un neurotransmisor esencial para la coordinación motora. Aunque la causa exacta no se conoce, se cree que intervienen factores genéticos y ambientales. La enfermedad puede aparecer a cualquier edad, aunque es más frecuente después de los 60 años, y un pequeño porcentaje de casos tiene inicio temprano, antes de los 50 años. Si bien hay grandes avances en los tratamientos terapéuticos, sigue siendo vital el apoyo social y la concientización para comprender la patología, como parte de los procesos.