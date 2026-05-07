Inscripción para ingreso a la docencia e interinatos 2027

La Junta de Clasificación Docente Rama Primaria informa que los turnos online estarán disponibles hasta el 31 de mayo en el sitio web del Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación Docente Rama Primaria, informa que abrió la convocatoria para la inscripción a Ingreso a la Docencia 2027 e Interinatos y Suplencias 2027, conforme a la Resolución Nº 4968-ME-2026.

Desde la fecha y hasta el 31 de mayo del presente año, se procederá a la entrega de turnos online ingresando a la página web del Ministerio de Educación, para la inscripción a Ingreso a la Docencia año 2027 e Interinatos y Suplencias Año 2027, en todas las especialidades de los distintos escalafones de los establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Educación Inicial, Dirección de Educación Primaria, Dirección de Educación Especial, y de la Dirección de Educación Primaria de Jóvenes y Adultos, y cargos vacantes de bibliotecario de la Biblioteca del Magisterio. Ésta se ajustará al siguiente cronograma:

-Solicitud de turnos online: de la fecha al 31 de mayo de 2026.

-Inscripción-Valoración-Notificación (presencial): 1 de junio y hasta el 30 de noviembre de 2026.

-Apelación: comenzará a partir del día siguiente de la fecha de notificación del puntaje obtenido en la valoración, y por un plazo de 10 (diez) días hábiles.

Los aspirantes deberán estar exentos de los alcances del régimen de jubilación vigente y encuadrarse dentro del límite de edad permitido. Asimismo, deberán acreditar la siguiente documentación al momento de la inscripción:

-Constancia impresa de solicitud de turno online (formulario de inscripción emitido al momento de la solicitud de turno).

-DNI, fotocopia legalizada de DNI o en su defecto certificación de DNI en trámite.

-Declaración jurada de cargos completa y firmada por el docente, salvo el caso de docentes que se desempeñen en Educación Privada, y/o en la administración pública, las cuales deberán ser certificadas por la autoridad competente.

-Título legalizado y registrado, o copia del título digital emitido por el SisFeT; en su defecto podrán presentar certificado de constancia de título en trámite, o documentación que hasta la total implementación de la Resolución del CFE N° 440/2023, en la jurisdicción, la autoridad estime pertinente; fotocopias de los certificados legalizadas por la Oficina precitada y fotocopias de constancias de actuación profesional legalizadas por la autoridad superior, hasta el 29 de mayo de 2026.

Toda la documentación deberá ser presentada en un bibliorato oficio lomo angosto.

La instancia presencial se llevará a cabo en la sede de la Junta de Clasificación, en Tucumán 75 (Norte), Capital, en la fecha y horario consignado en el comprobante del turno online.