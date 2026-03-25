SANTA LUCIA Juan José Orrego realiza la Apertura de Sesiones 2026 EL REPORTERO 25 de marzo de 2026 Juan José Orrego intendente del departamento de Santa Lucía minutos antes de dar inicio a la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026 habló con los medios de comunicación. En el Audio lo escuchamos Navegación de entradas Anterior: Pasar del llanto a la luz y la vidaSiguiente: Orrego recibió a la embajadora de Australia quien destacó el potencial de cooperación minera Más historias SANTA LUCIA Santa Lucía dio inicio al período de sesiones ordinarias con el mensaje anual del intendente EL REPORTERO 25 de marzo de 2026 SANTA LUCIA ¡Felicitaciones! señor Gobernador Marcelo Orrego EL REPORTERO 23 de marzo de 2026 SANTA LUCIA 3° Raid Latinoamericano de Autos Antiguos y Clásicos EL REPORTERO 23 de marzo de 2026