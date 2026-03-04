La Cámara de Comercio de San Juan lanzó el Mega Outlet por el cierre de temporada

La Cámara de Comercio de San Juan anunció la realización del Mega Outlet, una iniciativa que se desarrolla desde el 2 al 15 de marzo de 2026, en el marco del cierre de la temporada de verano en la provincia.

Durante estas dos semanas, los comercios adheridos ofrecerán importantes descuentos, rebajas, saldos de temporada y promociones en todos los rubros, con el objetivo de incentivar las ventas y brindar a los consumidores la posibilidad de acceder a productos a precios especiales.

Desde la entidad informaron que los locales participantes están debidamente identificados con los flyers institucionales oficiales, los cuales pueden consultarse en la página web de la Cámara.

La propuesta busca dinamizar la actividad comercial local en un período clave del año, permitiendo a los comercios liberar stock de temporada, generar liquidez y prepararse para el recambio de mercadería de cara al otoño–invierno. En un contexto económico desafiante, este tipo de iniciativas representa una herramienta concreta para fortalecer las ventas y sostener el movimiento en el sector.

Al mismo tiempo, el Mega Outlet ofrece a los consumidores la posibilidad de acceder a productos de calidad con descuentos significativos, promociones especiales y saldos a precios accesibles, favoreciendo el consumo interno y el acompañamiento al comercio sanjuanino.

Desde la Cámara de Comercio de San Juan destacaron que la propuesta no solo apunta a incentivar las compras, sino también a consolidar el vínculo entre comerciantes y clientes, promoviendo una experiencia de compra atractiva y confiable en el cierre de la temporada estival.