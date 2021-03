La Cámara de Diputados adhiere a “La hora del Planeta”

La Cámara de Diputados de San Juan adherirá a la iniciativa mundial conocida como “La hora del Planeta”, que consiste en apagar las luces del edificio como una manera de concientizar acerca de la necesidad de preservar la biodiversidad y llamar la atención sobre el Cambio Climático y por tal motivo apagará las luces a partir de las 20.30 por el lapso de una hora durante este sábado 27 de marzo.

En la República Argentina, algunos lugares representativos que formarán parte de esta campaña de La Hora del Planeta son: además del edificio de la Cámara de Diputados de San Juan; en Rosario, provincia de Santa Fe, el Barquito de Papel y el Palacio de los Leones (sede del Poder Ejecutivo); en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Obelisco, el Puente de la Mujer, el Planetario y la Usina del Arte, entre otros; en Ushuaia, Tierra del Fuego, el emblemático cartel con el nombre de la ciudad; en Mar del Plata, la Torre Tanque; en el Municipio de Puerto Iguazú se realizará una plantación de árboles nativos en el predio del Polideportivo Municipal, entre otras iniciativas, y en diferentes Palacios Municipales a lo largo y ancho del país.

Además, tradicionalmente durante La Hora del Planeta, las luces de monumentos, edificios municipales, oficinas y hogares se apagan por 60 minutos para demostrar el compromiso con el cuidado del planeta. Con los protocolos necesarios, muchos lugares emblemáticos a nivel global como la Torre Eiffel, el Tokyo Skytree, el Puerto Victoria de Hong Kong, la Puerta de Brandemburgo en Berlin, la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, el Coliseo en Roma, Rova de Antananarivo en Madagascar, UAP Old Mutual Tower en Nairobi, la Casa de la Ópera en Sydney, Taipei 101 y Gardens by the Bay en Singapur, apagarán sus luces como un gesto simbólico en apoyo a la Hora del Planeta 2021.

La Hora del Planeta 2021 nos invita a que apaguemos las luces en nuestros hogares este sábado 27 de marzo a partir de las 20.30 horas de Argentina (23.30 UTC) durante una hora como “un símbolo con el que queremos recordar que la naturaleza es el sistema de soporte vital del planeta, que nos brinda todo lo que necesitamos, desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos y los alimentos que comemos, y que debemos defenderla ahora para salvaguardar la salud de nuestro planeta y, a su vez, nuestra propia salud y bienestar”, remarca WWF, institución que surgió en Zurich, Suiza, en 1961.

¿Qué es La hora del Planeta?

Es una acción voluntaria que surgió en Sidney, Australia, en el año 2007, “para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Un sencillo gesto que consiste en apagar las luces de edificios y monumentos durante una hora”, según señala World Wildlife Fund (WWF), la organización conservacionista que promueve la iniciativa.

Escrito por José Manuel Núñez