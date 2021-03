La Unión Europea denunció que el Reino Unido oculta 29 millones de vacunas de AstraZeneca en Italia

El bloque continental sostiene que los inoculantes podrían ser desviados a la Gran Bretaña en secreto: la cantidad equivale al doble de las dosis de la fórmula del laboratorio anglosueco que ha recibido hasta el momento.

La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto cargar con mas fuerzas por las vacunas contra el primer ministro ingles, Boris Johnson, mientras que los líderes europeos se conectarán en video este jueves con el jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, esperando la ayuda estadounidense contra el covid-19.

Aguardando las posibles promesas del presidente de Estados Unidos, Bruselas pondrá sobre la mesa un nuevo mecanismo para detener el flujo de inmunizadores al Reino Unido. El bloque evaluarán los criterios de “reciprocidad” y “proporcionalidad” para estas inyecciones, o más bien si el camino de los intercambios con el país receptor va en dos direcciones, y en qué punto se encuentran con la campaña de inmunización.

Las solicitudes de las empresas farmacéuticas que no respeten los contratos con los 27 no recibirán autorización de sacar sus stocks producidos en territorio comunitario. Y las exenciones de controles para los países de ingresos bajos y medianos de la iniciativa Covax, o para cualquier país vecino, en un total de 120, será inflexible si no se respetan la ecuanimidad entre partes.

Millones de dosis escondidas en Italia

A horas de la cumbre virtual europea, las autoridades italianas han descubierto 29 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca escondidas en la planta Catalent en Anagni y listas para ser enviadas al Reino Unido.

Tras una investigación iniciada por la Comisión Europea, y reproducidas entre otros por el diario “La Stampa”, esta cantidad de vacunas podría marcar la diferencia a ambos lados del Canal: para la UE se trata de un suministro equivalente al doble de las dosis recibidas hasta ahora por la empresa anglo-sueca (16,6 millones); para los británicos, estos viales son imprescindibles para garantizar la segunda dosis a casi quince millones de ciudadanos. De lo contrario, la continuidad del plan de inmunización podría resentirse. Las autoridades italianas han descubierto 29 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca escondidas en la planta Catalent en Anagni y listas para ser enviadas al Reino Unido.

El hallazgo de este stock de la inyección anglo-sueca se logró a partir del trabajo del comisario Thierry Breton, quien visitó la planta de Leiden, en los Países Bajos, gestionada por Halix. Esta es una de las dos plantas que utiliza la empresa farmacéutica para producir el medicamento en suelo comunitario, junto a la otra ubicada en Seneffe, Bélgica.

El problema es que esta planta todavía no ha obtenido la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos hasta la fecha, sospechando Bruselas que la falta de datos para que se le de visto bueno, es parte una maniobra para dirigir la producción al Reino Unido.

Sin el visto bueno de la EMA, las dosis no se pueden entregar a los países de la UE, pero si al Reino Unido, que de hecho en los últimos meses del año pasado habría importado las vacunas producidas en la fábrica holandesa.

Por estos motivos, el comisario francés comenzó a sospechar e inmediatamente informó de la situación a las autoridades italianas, que realizaron inspecciones en la planta de Catalent en Anagni, utilizada por AstraZeneca para el “llenado y acabado”, es decir, las operaciones de llenado, donde se encontraron millones de dosis.

Por su parte, el gobierno comunitario intentó solicitar una aclaración a Pascal Soriot, director general de AstraZeneca, quien según la prensa europa, no dio las explicaciones suficientes. Se alimenta la esperanza de un “rescate estadounidense” en la campaña de inmunización europea, sobre la base del éxito logrado en Estados Unidos.

En medio de la controversia, la Unión Europea puso este miércoles bajo estricta vigilancia la exportación de vacunas anticovid producidas en su territorio, para garantizar el abastecimiento de dosis a los habitantes del bloque.

Al formular el anuncio, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, dijo que se buscaba añadir “reciprocidad y proporcionalidad” al mecanismo legal de control de exportaciones adoptado en enero, y por ello “hemos adoptados dos ajustes” para eliminar los “desequilibrios”.

A partir de ahora, añadió Dombrovskis, se deberá considerar “dos elementos adicionales” para autorizar exportaciones: reciprocidad con el país de origen, y proporcionalidad en los pedidos.

En esta revisión, la Comisión constató que en ciertos países bloquean exportación de dosis de vacunas hacia la UE “ya sea por fuerza de ley, por arreglos contractuales u otros, negociados con los fabricantes”.

Cumbre Europea, con un invitado esperado

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reserva un gesto de atención y amistad a los europeos: participará en la cumbre de la UE, a distancia. Dado que el covid está en la agenda, esto alimenta la esperanza de un “rescate estadounidense” en la campaña de inmunización europea, sobre la base del éxito logrado en el país norteamericano.

El país, que tendrá 600 millones de dosis de vacunas contra el covid-19 disponibles para fines de mayo, busca que el gesto permite alejar la amenaza de la diplomacia de las vacunas en manos de China y Rusia.

“Es hora de reconstruir nuestra alianza transatlántica “, dijo Charles Michel en Twitter, mientras que Donald Trump tenía relaciones muy conflictivas con los europeos. Joe Biden se pondrá en contacto con los líderes europeos a las 8:45 p.m. (7:45 p.m. GMT), dijo el portavoz de Charles Michel.

