Loa 55 nombres de la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó este lunes por la mañana la nómina previa a los 26 convocados del entrenador Lionel Scaloni, a un mes del inicio de la Copa del Mundo.

La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella JUAN MUSSO – Atlético de Madrid WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC FACUNDO CAMBESES – Racing Club SANTIAGO BELTRAN – River Plate AGUSTÍN GIAY – Palmeiras GONZALO MONTIEL – River Plate NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate MARCOS SENESI – Bournemounth LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica GERMÁN PEZZELLA – River Plate LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors ZAID ROMERO – Getafe CF FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella MARCOS ACUÑA – River Plate NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon GABRIEL ROJAS – Racing Club MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907 LEANDRO PAREDES – Boca Juniors GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF ANÍBAL MORENO – River Plate MILTON DELGADO – Boca Juniors ALAN VARELA – FC Porto EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest EMILIANO BUENDIA – Aston Villa VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo LIONEL MESSI – Inter de Miami NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907 FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid TOMÁS ARANDA – Boca Juniors NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid MATÍAS SOULÉ – AS Roma CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica SANTIAGO CASTRO – Bologna FC LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio