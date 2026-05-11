Loa 55 nombres de la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

EDITOR 11 de mayo de 2026
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó este lunes por la mañana la nómina previa a los 26 convocados del entrenador Lionel Scaloni, a un mes del inicio de la Copa del Mundo.

La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

  1. EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
  2. GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella
  3. JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
  4. WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
  5. FACUNDO CAMBESES – Racing Club
  6. SANTIAGO BELTRAN – River Plate
  7. AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
  8. GONZALO MONTIEL – River Plate
  9. NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
  10. NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
  11. KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
  12. LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
  13. MARCOS SENESI – Bournemounth
  14. LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
  15. NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
  16. GERMÁN PEZZELLA – River Plate
  17. LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella
  18. CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur
  19. LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
  20. ZAID ROMERO – Getafe CF
  21. FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella
  22. MARCOS ACUÑA – River Plate
  23. NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
  24. GABRIEL ROJAS – Racing Club
  25. MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
  26. LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
  27. GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
  28. ANÍBAL MORENO – River Plate
  29. MILTON DELGADO – Boca Juniors
  30. ALAN VARELA – FC Porto
  31. EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
  32. RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
  33. EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
  34. ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
  35. ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
  36. GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
  37. NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
  38. EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
  39. VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
  40. LIONEL MESSI – Inter de Miami
  41. NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
  42. FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
  43. THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
  44. TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
  45. NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
  46. ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
  47. GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
  48. MATÍAS SOULÉ – AS Roma
  49. CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
  50. GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
  51. SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
  52. LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
  53. JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
  54. JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
  55. MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio 

