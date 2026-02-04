Los Nocheros «Como antes»

EL REPORTERO 4 de febrero de 2026
Los Nocheros Tapari

Tras un inicio de año con presentaciones en los festivales de Jesús María y Cosquín, donde actuaron ante localidades agotadas en la Plaza Próspero Molina, Los Nocheros lanzan “Como antes”, su nuevo single en colaboración con Rodrigo Tapari Juan Portella.

El nuevo tema propone un cruce entre el folklore y sonoridades vinculadas a la cumbia, articulado desde una letra centrada en los vínculos, los recuerdos y aquello que se mantiene a pesar del paso del tiempo. La canción combina la identidad vocal del grupo con un tratamiento rítmico que traslada el relato íntimo hacia un formato más bailable.

“Como antes” reúne a artistas de distintas generaciones y escenas musicales en una colaboración que se construye desde un lenguaje compartido.

La participación de Rodrigo Tapari suma una impronta ligada a la música tropical, mientras que Juan Portella aporta su sensibilidad artística en la composición y el desarrollo del tema.

En la previa del lanzamiento, los músicos compartieron un encuentro registrado en una mesa íntima, donde intercambiaron anécdotas y experiencias vinculadas al proceso creativo de la canción.

Ese espacio funcionó como punto de partida para el trabajo conjunto y dejó expuesta la dinámica de intercambio entre los artistas.

Más historias

Gloria Trevi

Gloria Trevi

EL REPORTERO 4 de febrero de 2026
Paco amoroso

CA7RIEL y Paco Amoroso ganan el GRAMMY por «Papota»

EL REPORTERO 4 de febrero de 2026
Babasonicos

Babasonicos estrena su nuevo disco

EL REPORTERO 21 de enero de 2026