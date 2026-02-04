Los Nocheros «Como antes»

Tras un inicio de año con presentaciones en los festivales de Jesús María y Cosquín, donde actuaron ante localidades agotadas en la Plaza Próspero Molina, Los Nocheros lanzan “Como antes”, su nuevo single en colaboración con Rodrigo Tapari y Juan Portella.

El nuevo tema propone un cruce entre el folklore y sonoridades vinculadas a la cumbia, articulado desde una letra centrada en los vínculos, los recuerdos y aquello que se mantiene a pesar del paso del tiempo. La canción combina la identidad vocal del grupo con un tratamiento rítmico que traslada el relato íntimo hacia un formato más bailable.

“Como antes” reúne a artistas de distintas generaciones y escenas musicales en una colaboración que se construye desde un lenguaje compartido.

La participación de Rodrigo Tapari suma una impronta ligada a la música tropical, mientras que Juan Portella aporta su sensibilidad artística en la composición y el desarrollo del tema.

En la previa del lanzamiento, los músicos compartieron un encuentro registrado en una mesa íntima, donde intercambiaron anécdotas y experiencias vinculadas al proceso creativo de la canción.

Ese espacio funcionó como punto de partida para el trabajo conjunto y dejó expuesta la dinámica de intercambio entre los artistas.