Marzo Mes de la Mujer

EL REPORTERO 4 de marzo de 2026
mama SEC

Durante el mes de marzo, desde el Sindicato de Empleados de Comercio, a través de la Secretaría de la Mujer, generamos conciencia sobre los distintos ámbitos que atraviesan la vida de las mujeres: la salud, el trabajo, los derechos y el bienestar integral.

En este camino, ponemos especial énfasis en la prevención y el cuidado de la salud, promoviendo información, acompañamiento y acceso a controles médicos, entendiendo que cuidar a las mujeres es fortalecer a toda la comunidad.

💜 Informarse es un derecho.

💜 Cuidarse es una prioridad.

💜 Acompañarse es una construcción colectiva.

Mirna Moral

Secretaría General #mujer#sanjuan

