Marzo Mes de la Mujer
Durante el mes de marzo, desde el Sindicato de Empleados de Comercio, a través de la Secretaría de la Mujer, generamos conciencia sobre los distintos ámbitos que atraviesan la vida de las mujeres: la salud, el trabajo, los derechos y el bienestar integral.
En este camino, ponemos especial énfasis en la prevención y el cuidado de la salud, promoviendo información, acompañamiento y acceso a controles médicos, entendiendo que cuidar a las mujeres es fortalecer a toda la comunidad.
Informarse es un derecho.
Cuidarse es una prioridad.
Acompañarse es una construcción colectiva.
Mirna Moral