EFEMÉRIDES MUSICALES Música de Cámara EL REPORTERO 15 de septiembre de 2025 En el Auditorio Juan Victoria, este martes 16 de septiembre a las 21 hs. Navegación de entradas Previous: Andrea Bocelli y Karol G cantaron “Vivo por ella” y brillaron en el histórico concierto “Grace for the world” en el VaticanoNext: Festi Bach Primavera 2025 Más historias EFEMÉRIDES MUSICALES Música del Barroco EL REPORTERO 15 de septiembre de 2025 EFEMÉRIDES MUSICALES Estación Buenos aires & Miguel Trápaga EL REPORTERO 15 de septiembre de 2025 EFEMÉRIDES MUSICALES Festi Bach Primavera 2025 EL REPORTERO 15 de septiembre de 2025