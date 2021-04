Nueva victoria de Jaguares XV con los sanjuaninos en cancha

Duelo de invictos en la SLAR, Superliga Americana de Rugby entre los Jaguares XV y Peñarol Rugby de Uruguay. En el equipo argentino, los sanjuaninos Federico Gutiérrez y Juan Pablo Castro, deportistas del programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, tuvieron un buen trabajo en la victoria por 46 a 17 y donde Castro logró apoyar uno de los try argentinos. Las anteriores conversiones de los sanjuaninos fueron en el encuentro frente a Cafeteros, con victoria argentina por 71 a 28, con el aporte de un try de Federico Gutiérrez, mientras que Juan Pablo Castro registra otro try frente a Selknam en la victoria por 65 a 8.

Este fin de semana pasado, con la disputa de la 5ª fecha, finalizó la etapa en Chile que terminó con igual cantidad de victorias para los Jaguares XV y con punto bonus en cada encuentro ganado, a excepción del test match suspendido frente a Cobras de Brasil por casos de Covid-19 en los cariocas.

En la tabla de posiciones, finalizada la primera ronda, Jaguares lidera con 25 puntos. Peñarol es el escolta con 18, Selknam de Chile con 15 unidades, Olimpia Lions de Paraguay con 10, Cobras XV de Brasil con 5 y cierra Cafeteros de Colombia con 3 puntos.

Este domingo 11 arranca la segunda Ronda en Uruguay. El equipo de Ignacio Fernández Lobbe enfrentará a las 21, a Cobras XV, mientras que en el segundo encuentro de la ronda, se medirá con Cafeteros Pro el viernes 16 de abril también a las 21. Ambos test match en el estadio Charrúa en Montevideo, como en la continuidad de la segunda ronda, enfrentando a Selknam de Chile el 21 de abril, Lions de Paraguay el 26, y finalmente a los locales de Peñarol para el 1º de Mayo, todos los encuentros a las 21.