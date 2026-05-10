Operativo de desinsectación y desratización: intensifican acciones en distintos sectores de la Ciudad

Las tareas se desarrollarán del 11 al 15 de mayo en turnos mañana y tarde, con intervenciones programadas y atención de reclamos vecinales

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa el cronograma de desinsectación, desratización y educación ambiental que se llevará adelante del lunes 11 al viernes 15 de mayo, en distintos puntos del ejido capitalino, con el objetivo de fortalecer la prevención sanitaria y mejorar la calidad ambiental.

Durante el turno mañana, las acciones comenzarán los días lunes 11 y martes 12 con la atención de pedidos particulares de desratización y desinsectación, gestionados a través del Sistema Municipal de Reclamos.

En tanto, los días miércoles 13, jueves 14 y viernes 15, las tareas se concentrarán en la calle Corrientes, en el tramo comprendido entre Salta y Mendoza, donde se realizará un operativo de desinsectación en la zona.

Por su parte, en el turno tarde, el cronograma también inicia los días lunes 11 y martes 12 con la atención de solicitudes vecinales canalizadas mediante el sistema municipal.

Luego, durante los días miércoles 13, jueves 14 y viernes 15, las cuadrillas municipales trabajarán en el cuadrante delimitado por calles Córdoba, Urquiza, Ignacio de la Roza y España, incluyendo calles internas, donde se llevarán adelante tareas de desinsectación para reforzar el control sanitario en el sector.