La Dirección de Asesoramiento Previsional informa sobre el Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores en actividad que les faltan hasta 10 años para cumplir la edad jubilatoria.

El Ministerio de Gobierno, a través de su Dirección de Asesoramiento Previsional, recuerda que se encuentra vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores en actividad.

El programa busca brindar alternativas concretas a los trabajadores que no llegarán a los 30 años de aportes exigidos para acceder a la jubilación y está destinado a personas que se encuentran a menos de 10 años de alcanzar la edad jubilatoria, permitiéndoles comenzar a saldar su deuda previsional y regularizar sus aportes antes de llegar al momento de tramitar su jubilación.

¿En qué consiste?



La medida ofrece la posibilidad de anticipar el proceso de regularización previsional, permitiendo a quienes ya saben que no completarán los 30 años de aportes requeridos, empezar a hacerlo de manera gradual, facilitando el acceso al derecho jubilatorio en el futuro.

¿Quiénes pueden acceder?



Pueden iniciar el trámite aquellas personas que estén en actividad y cumplan con los siguientes rangos etarios:

Mujeres entre 50 y 59 años

Varones entre 55 y 64 años

En caso de no encontrarse actualmente en relación de dependencia, también se puede acceder al plan mediante la inscripción en el monotributo, lo que habilita la posibilidad de regularizar aportes bajo esta modalidad.

Desde la Dirección de Asesoramiento Previsional se brinda orientación gratuita para todas aquellas personas interesadas en acceder al plan, conocer su historial previsional o iniciar su trámite de regularización.

Vías de comunicación y modalidades:

Atención presencial en las oficinas ubicadas en P. A. de Sarmiento 134 norte – Casa de Gobierno, Pabellón N° 5.

Vía telefónica: 4296234 / 2645471782 / 0800-222-5824

Por correo electrónico: asuntosprevisionales@sanjuan.gov.ar

Los horarios en todos los medios son de lunes a viernes de 7.30 a 14.30 horas.