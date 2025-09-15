«Plaza de lectura»

EL REPORTERO 15 de septiembre de 2025
plaza lectura

Este martes 16 de septiembre en la plaza departamental de Santa Lucía, de 9 a 12.30 hs

Más historias

paseo santa

¡El Paseo Balcarce ya está listo y podés disfrutarlo!

EL REPORTERO 15 de septiembre de 2025
motocros santa

Santa Lucía a puro motor este fin de semana

EL REPORTERO 15 de septiembre de 2025
fecha santa

Nueva fecha para el programa Garrafa Hogar

EL REPORTERO 15 de septiembre de 2025