Recomendaciones para trasladar mascotas en vehículos de forma segura
El Ministerio de Gobierno detalla que la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece las reglas de seguridad que se aplican al transporte de mascotas para evitar multas y accidentes.
El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, informó cuáles son las exigencias legales, los elementos de seguridad obligatorios y las recomendaciones para trasladar mascotas en vehículos de manera segura, evitando riesgos para los ocupantes y posibles sanciones.
Las disposiciones a tener en cuenta se encuentran contempladas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en las recomendaciones emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), orientadas a garantizar una conducción segura y responsable.
Puntos clave de la normativa
- Prohibición de elementos sueltos
El Artículo 48, inciso q, establece que está prohibido transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, oculte luces o sobresalga de los límites permitidos. En este sentido, una mascota suelta dentro del vehículo puede distraer al conductor o convertirse en un elemento de riesgo ante una frenada brusca o un siniestro vial.
- Visibilidad y libertad de movimiento
La normativa también determina que el conductor debe mantener total libertad de movimientos y un campo visual despejado. Por este motivo, no está permitido trasladar mascotas en el regazo ni en el asiento delantero.
- Nada fuera del vehículo
La ley prohíbe además que sobresalgan elementos de la parte delantera o trasera del vehículo. Por ello, las mascotas nunca deben viajar en la parte exterior, como la caja de una camioneta, sin la protección y sujeción correspondiente.
Además, para un traslado seguro, con el objetivo de cumplir con la normativa vigente y proteger tanto a los animales como a los ocupantes del vehículo, se recomienda utilizar sistemas de seguridad adecuados:
- Arnés de seguridad
Consiste en una correa especial que se engancha al arnés del animal —y no al collar, para evitar lesiones— y se fija directamente al cinturón de seguridad del vehículo.
- Canil o transportín
Recomendado especialmente para gatos o perros pequeños. El lugar más seguro para ubicarlo es en el piso del asiento trasero, detrás de los asientos delanteros, de manera que permanezca firme y no se desplace durante el trayecto.