Rivadavia sigue recuperando espacios para los vecinos

El intendente Sergio Miodowsky inauguró la renovación total de la Plaza Las Marías, en el barrio Natania XV, un lugar muy querido que hoy vuelve a ser punto de encuentro para las familias.

La obra incluyó nuevas veredas, rampas de acceso, bancos, cestos, aparatos de salud, una pérgola central, forestación e iluminación LED, para que grandes y chicos puedan disfrutar de un espacio más lindo, seguro y accesible.

Además, se incorporó cartelería sobre el cuidado de mascotas, una iniciativa que nació del diálogo con la comunidad.

Con obras como esta, Rivadavia sigue creciendo desde cada rincón.

Mirá la transformación de este espacio tan querido.