San Juan recibe el Nacional Absoluto de Patinaje Artístico

Del 20 de agosto al 4 de septiembre, el Velódromo Vicente Alejo Chancay será el epicentro del patinaje artístico nacional, con la presencia de más de 1600 patinadores de todo el país.

San Juan vuelve a ser sede de un evento deportivo de primer nivel con la realización del Nacional Absoluto de Patinaje Artístico, que se llevará a cabo del 20 de agosto al 4 de septiembre en el imponente Velódromo Vicente Alejo Chancay. El certamen, que convoca a los máximos representantes de la disciplina a nivel nacional, reunirá a 1.600 atletas y 550 entrenadores, consolidando a la provincia como un polo de grandes competencias.

La delegación sanjuanina estará integrada por 60 deportistas, que buscarán brillar en casa frente a un marco único de público y nivel competitivo.

La organización está a cargo de la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan, bajo la fiscalización de la Confederación Argentina de Patinaje, y con el respaldo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Además, el torneo fue declarado de Interés Provincial, Turístico, Cultural y Deportivo por la Legislatura Provincial, lo que refuerza su importancia tanto en el ámbito deportivo como en el impacto turístico que generará en la región.

El cronograma establece que los días 20 y 21 de agosto estarán destinados a las prácticas oficiales, mientras que la competencia formal comenzará el 22 de agosto. Las jornadas se extenderán desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas, ofreciendo un espectáculo ininterrumpido de talento y destreza sobre ruedas.

Las entradas ya se encuentran disponibles en los portales patinajesanjuan.com.ar y avantti.io. Cabe destacar que los jubilados, personas con discapacidad y menores de 6 años tendrán acceso gratuito.

San Juan se prepara para vivir dos semanas de puro patinaje artístico, con un torneo que promete grandes emociones, un alto nivel deportivo y una convocatoria que marcará un antes y un después para la disciplina en la provincia.