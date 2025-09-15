Santa Lucía a puro motor este fin de semana

El 13 y 14 de septiembre el Santa Lucía MX Park se convirtió en el epicentro del Motocross Cuyano, reuniendo a los mejores pilotos de San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja. Una cita que además marcó la segunda competencia oficial en nuestro circuito y el arranque del Campeonato Sanjuanino de Motocross.

Gracias a @guidoromerook, ministro de Turismo, Cultura y Deporte, y a @tabachnikp, secretario de Deportes de San Juan, a las autoridades presentes y al Gobierno de la Provincia por impulsar el desarrollo y crecimiento del deporte en nuestra provincia.

Felicitaciones a todos los competidores que hicieron de este fin de semana una verdadera fiesta del motocross.

Si viniste a participar, búscate en el álbum nuestro álbum https://www.flickr.com/…/1559…/albums/72177720329025661/