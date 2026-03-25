Santa Lucía dio inicio al período de sesiones ordinarias con el mensaje anual del intendente

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Santa Lucía, el intendente Juan José Orrego encabezó este miércoles su mensaje anual, donde trazó los principales lineamientos de gestión para el 2026, con un fuerte eje en el desarrollo urbano, la infraestructura.



Durante su discurso, el jefe comunal realizó un repaso de las acciones ejecutadas y en marcha, destacando la continuidad de obras de pavimentación, urbanización e iluminación en distintos puntos del departamento, en un contexto económico desafiante. En ese sentido, remarcó la importancia de una administración eficiente de los recursos para sostener el ritmo de crecimiento y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Sin embargo, uno de los anuncios más significativos de la jornada estuvo vinculado a una de las obras más ambiciosas de la actual gestión: la construcción del nuevo parque departamental.

Orrego confirmó que el espacio será inaugurado hacia fines de octubre o principios de noviembre, posicionándose como el parque más importante de la provincia y un punto de referencia para toda la región.

El futuro parque contará con un perfil integral, combinando propuestas educativas, culturales, sociales, deportivas y turísticas. Entre sus principales atractivos se destacan la incorporación de un anfiteatro y un planetario con fines educativos, además de espacios recreativos pensados para todas las edades.

Asimismo, el intendente destacó el importante avance de obra, señalando que ya se ejecutaron las tareas de infraestructura básica —como redes de agua, cloacas, energía y riego— y que actualmente se avanza en las etapas más visibles, vinculadas al equipamiento y embellecimiento del predio.

El nuevo parque, que contará con accesos múltiples, espacios gastronómicos, sanitarios y sectores de recreación, se proyecta como un lugar de encuentro para las familias y como un motor de desarrollo para el departamento.

Con este anuncio, el municipio reafirma su compromiso con la generación de espacios públicos de calidad y con la consolidación de un modelo de crecimiento sostenido, que apuesta al desarrollo integral de Santa Lucía y al bienestar de toda su comunidad.

Hoy abrimos un nuevo Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Lo hacemos cumpliendo con nuestra Carta Orgánica…, pero sobre todo lo hacemos con la profunda responsabilidad de saber a quiénes representamos y por qué estamos acá. Este no es un acto más. Es un momento para mirar el camino recorrido y para reconocer todo lo que juntos, fuimos capaces de lograr y lo que vamos a seguir construyendo entre todos. Porque cada paso que dimos fue con esfuerzo…, y siempre tuvo el mismo destino: el bienestar de nuestra comunidad.

Durante estos años elegimos estar cerca. Cerca de los vecinos, cerca de los barrios…, cerca de los problemas reales.

Este nuevo año nos desafía una vez más.

Nos exige responsabilidad…, pero también nos invita a seguir soñando con una Santa Lucía cada vez mejor…. Una ciudad que crece, que se ordena y que avanza gracias a una forma de trabajo clara…, basada en proyectar, planificar y ejecutar. Así llegamos hasta acá, y así vamos a seguir adelante.Quiero destacar de manera especial a los empleados municipales. Ellos son el corazón de nuestro municipio… Son quienes todos los días ponen el esfuerzo y la vocación de servicio para que las cosas sigan funcionando.