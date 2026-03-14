Se extiende el plazo de inscripción al Boleto Escolar y Docente Gratuito

El Ministerio de Gobierno informa que se extendió el plazo de inscripción para acceder al Boleto Escolar y Docente Gratuito, beneficio destinado a estudiantes y docentes de la provincia. La nueva fecha límite para realizar el trámite será hasta el 31 de marzo.



Quienes deseen acceder al beneficio deberán completar la inscripción de manera online a través de la página oficial boletoescolar.sanjuan.gob.ar o mediante el bot de CIDi (ciudadano digital), siguiendo los pasos indicados en la plataforma cidi.sanjuan.gob.ar.



Desde el Gobierno provincial se recuerda a todos los interesados que el trámite debe realizarse exclusivamente a través de las vías oficiales habilitadas, a fin de garantizar la correcta gestión del beneficio.

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