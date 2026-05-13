Seguimos transformando el esfuerzo

EL REPORTERO 13 de mayo de 2026
obras concretas

En el Sindicato de Empleados de Comercio seguimos transformando el esfuerzo de cada aporte en beneficios concretos para nuestros afiliados.

Porque cuando los aportes vuelven al socio en obras, crecen los espacios, mejoran los servicios y se fortalece el bienestar de toda la familia mercantil.

Cada avance, cada mejora y cada proyecto tienen un mismo objetivo: seguir construyendo un sindicato presente, cercano y comprometido con sus trabajadores. 🟩💜🩷🩵

Mirna Moral

Conducción

#secsanjuan#sanjuan

Más historias

Himno SEC

11 de Mayo | Día del Himno Nacional Argentino

EL REPORTERO 11 de mayo de 2026
defensa

Taekwondo Defensa Personal

EL REPORTERO 7 de mayo de 2026
foto sorteo

¡Gran festejo Día del Trabajador!

EL REPORTERO 4 de mayo de 2026