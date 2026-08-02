Serú Girán por Lebón y Aznar regresa a Movistar Arena

Estos grandes artistas, se presentarán en el Movistar Arena en una serie de shows que prometen ser históricos.

Las fechas elegidas son el 22 de agosto y el 12 de septiembre, con puertas abiertas a las 19:00 hs y el inicio del espectáculo a las 21:00 hs.

Con una carrera que ha dejado huella en la música nacional, Serú Girán regresa para revivir sus clásicos y compartir su legado con nuevas generaciones. La banda, formada por figuras icónicas como Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, sigue siendo un referente del rock progresivo y del rock en español.

El público podrá disfrutar de una experiencia única, llena de nostalgia y energía, donde los temas más queridos resonarán en el escenario, evocando recuerdos y emociones. La expectativa es alta, y los fans no quieren perderse la oportunidad de ser parte de este reencuentro tan esperado.

Las entradas ya están disponibles, y se espera que se agoten rápidamente, dada la importancia de estos shows.