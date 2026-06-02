Voraz incendio en el depósito de un supermercado en Río Negro

Buenos Aires, 2 junio (NA) – El depósito de un supermercado conocido en la provincia de Río Negro se incendia desde este martes a la madrugada y hay un gran operativo en el lugar para contener las llamas. Se supo que, pese a la labor de los Bomberos, el siniestro provocó pérdidas totales tras el colapso de la estructura.

Se trata de un depósito de La Anónima ubicado en la ciudad de Cipoletti que este lunes sufrió un voraz incendio en su depósito que derivó en la pérdida total de la estructura. Hasta el momento se desconocen los motivos del inicio del fuego.

Mientras continúa el combate de las llamas, se indicó que no se registraron heridos, aunque un solo empleado debió ser asistido por inhalación de humo, destaca el portal LM Cipoletti.

Vecinos de Neuquén y otras ciudades aledañas lograron observar la columna de humo negra que cubrió el cielo durante el trabajo de los expertos.__IP__

El intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler, confirmó que el incendio “está contenido”, pero que continúa el alerta ante la presencia de productos inflamables dentro del depósito.

«Quiero agradecer especialmente a los bomberos, al personal policial, a Protección Civil, a los trabajadores de los servicios de emergencia y a todos los que están colaborando desde la madrugada. Están realizando una tarea enorme en condiciones muy complejas», sumó.

INFORMACION DE NOTICIAS ARGENTINAS