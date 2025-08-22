AOMA consiguió el 14,5% de aumento salarial

El Secretario Gral de AOMA Seccional San juan Iván Malla habló con nuestro diario digital www.conlagente.com.ar sobre el aumento salarial obtenido.

San Juan 22 de agosto 2025.

COMUNICADO PARITARIO.

AOMA seccional San Juan comunica a todos los Compañeros y Compañeras, de las minas Veladero y Gualcamayo que luego de varias reuniones paritarias llevadas a cabo en San Juan, hemos logrado hoy, reunidos con directores ejecutivos, gerentes de RRHH y superintendentes de ambas empresas en la ciudad autónoma de Buenos Aires con la presencia de nuestro secretario general nacional Cro. Héctor Laplace, nuestro secretario general San Juan Cro. Iván Malla y todo el cuerpo de delegados, un acuerdo semestral con la empresa del 14,48%.( mayo a octubre 2025)

El acuerdo y la rúbrica se realizó en la sede de AOMA Nacional por nuestro secretario general Héctor Laplace, Nuestro secretario general de AOMA seccional San Juan Iván Malla, cuerpo de delegados y secretariados de

HyS y Tesorería Cristian Aguilar y Raúl Malla respectivamente, por parte de Veladero Marcelo Alvares director ejecutivo, Alberto Abecasis Gerente de relaciones laborales y RRHH y Guido Matius superintendente de RRHH,

por parte de Gualcamayo, Ricardo Martínez director ejecutivo y Fernando Moncho Gerente de RRHH.

Este acuerdo nos permite actualizar nuestros salarios versus inflación, sosteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores mineros. AOMA, su secretario general Iván Malla, comisión directiva y cuerpo de delegados agradece como siempre el respaldo y la confianza de sus afiliados.