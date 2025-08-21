Mariana Clemensó en San Juan con «Mestiza»

La danza tendrá su cita el sábado 23 de agosto con “Mestiza”, el premiado espectáculo de Mariana Clemensó, que fusiona flamenco, tango, folclore y ritmos árabes en un viaje sensorial, que emocionó a públicos de todo el país.

En el Audio escuchamos a Mariana Clemensó.

Con música en vivo y una fuerte impronta visual, esta propuesta celebrada en Carlos Paz promete una noche inolvidable. Desde las 21.30 en el Teatro Sarmiento.

Las repercusiones alcanzadas en el verano 2025 confirmaron, con 11 nominaciones y 4 estatuillas de los premios Carlos, «Mestiza» no solo fue el espectáculo más nominado, sino que también fue uno de los shows más celebrados de la temporada veraniega a nivel nacional.

Mariana Clemensó, vivió una noche soñada en los Premios Carlos, en donde ganó la máxima distinción de la categoría «Mejor Cantante Femenina», cosechando otros tres premios con su espectáculo «Mestiza».