Aprehenden a un hombre por disturbios y secuestran estupefacientes en inmediaciones del Estadio Hilario Sánchez

Personal de Motorizada N° 1, logró la aprehensión de un hombre y el secuestro de estupefacientes tras disturbios ocurridos en inmediaciones del Estadio Hilario Sánchez, cancha de San Martín.

El procedimiento se inició en el día de ayer luego de ser comisionados, debido a disturbios ocasionados por barras bravas en el portón del estadio.

Al arribar a calle Mendoza y Lautaro, personal policial observaron a un masculino con vestimenta del club Atlético San Martín causando disturbios. En el momento del arribo policial, el sujeto arrojó una caja de color negra.

Al momento de la entrevista, el mismo se tornó ofuscado, profirió insultos hacia el personal actuante y manifestó que tomaría represalias. Por tal motivo se procedió a su aprehensión.

Se solicitó colaboración a móvil de Comando Central, realizándose rastrillaje en las inmediaciones donde se halló la caja arrojada previamente. En su interior se encontraron 12 cigarrillos de fabricación casera y 5 bolsitas de nylon con sustancia compactada de color verde.

Se dio intervención a personal de Drogas Ilegales, trasladándose el procedimiento a sede de Comisaría 2°. En el lugar, realizaron el examen y pesaje de la sustancia.

El aprehendido fue identificado como Rodríguez de 21 domiciliado en el departamento Chimbas.