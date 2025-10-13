Aprehendido por lesiones y violación de domicilio en Rawson

La Policía de San Juan aprehendió a un hombre que apuñaló a otro en el hombro izquierdo y violó un domicilio en el Lote Hogar Nº 18, en Rawson. El acusado, identificado como Rodrigo Cesar Nahuel Caballero Flores, de 24 años, fue detenido por personal policial después de que el damnificado de 27 años, fuera trasladado al Hospital Rawson con lesiones leves.

Según la reseña policial, los agentes llegaron al lugar después de recibir una alerta sobre un posible hecho de flagrancia. En el lugar, se entrevistó a un hombre de 54 años, quien manifestó que encontró al acusado escondido en el fondo de su propiedad después de haber cometido el hecho.

El caso fue comunicado a la UFI Flagrancia y el Ayudante Fiscal Dr. Rodrigo Lafont dio inicio al procedimiento especial de flagrancia.